Dortmund: Vor Deutschland – Dänemark geht die Nachricht um – EM-Fans baff!

Schon haben wir fast die Halbzeit bei der EM 2024 erreicht. Die Vorrundenspiele liegen gerade hinter uns und Deutschland wird im Achtelfinalspiel am Samstag (29. Juni) gegen Dänemark antreten.

Grund genug für viele EM-Fans, nicht nur die Stadien Deutschlands, sondern auch die Public-Viewing-Plätze zu füllen. Auch in Dortmund hat man am Friedensplatz und im Westfalenpark zu Beginn der Heim-EM Fan Zones eingerichtet, in denen Zuschauer die Spiele live auf großer Leinwand verfolgen können. Bislang waren die auf wenige tausende Plätze begrenzt; so war am Friedensplatz das Maximum etwa auf 6.500 Personen begrenzt.

Die Stadt Dortmund will jetzt aber zum nächsten Deutschland-Spiel noch mal ordentlich einen drauf setzen. Plötzlich macht eine Nachricht die Runde, die viele Anwohner, aber auch Touristen in Staunen versetzt.

Dortmund schafft Platz für 50.000 Zuschauer

Denn Dortmund hat seine Public-Viewing-Plätze anlässlich des Achtelfinalspiels Deutschland – Dänemark noch mal ordentlich vergrößert. Neben dem Friedensplatz will die Stadt außerdem die Festwiese sowie das Areal an der Buschmühle im Westfalenpark zum Rudelgucken zur Verfügung stellen.

Auf beiden Geländen könnten noch mal bis zu 43.000 EM-Fans Platz finden. Summa summarum schöpft die Stadt Dortmund damit am Samstag ihre Maximalkapazitäten aus und bietet beim Public Viewing in der Innenstadt Platz für etwa 50.000 Menschen.

DAS müssen Fans beachten

„Wir rechnen nach dem emotionalen vergangenen Public Viewing am Samstag zum Spiel gegen Dänemark mit einem deutlich größeren Andrang“, so Simone Karcz, Projektleitern der Fanzone in Dortmund gegenüber den „Ruhrnachrichten“.

Damit die Zuschauer auch einen der begehrten Public-Viewing-Plätze erhalten, sollten sie nicht lange zögern. Die erweiterte Fanzone im Westfalenpark öffnet am Samstag bereits um 15 Uhr, ab 18 Uhr wird sogar ein musikalisches Programm geboten. An der Buschmühle wird ab 18 Uhr dann zunächst das Achtelfinale der Schweiz gegen Italien gezeigt. Um 21 Uhr ist hier dann das Deutschland-Spiel zu sehen, das live aus dem benachbarten Stadion übertragen wird.