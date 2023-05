Dortmund: BVB-Fans wollen nach 6:0-Sieg nach Hause fahren – plötzlich muss die Feuerwehr anrücken

Eigentlich war die Stimmung am Sonntagabend (7. Mai) perfekt! Borussia Dortmund hatte einen 6:0-Kantersieg gegen Wolfsburg eingefahren, die Titelchancen leben noch, die Fans sind begeistert – doch dann auf dem Heimweg wurde es für viele schwarzgelbe Anhänger dann doch etwas ungemütlich.

Von der Haltestelle am Signal-Iduna-Park bringen die Bahnen nach den BVB-Spielen reihenweise Dortmund-Anhänger wieder sicher nach Hause. Auch diesmal stand wieder ein Zug bereit – doch nur kurze Zeit später stand er bereits wieder still. Und sogar die Feuerwehr musste anrücken. Was war geschehen?

Dortmund: Zug-Chaos nach BVB-Sieg

DER WESTEN hat bei der Feuerwehr Dortmund nachgefragt. Dort bestätigte ein Pressesprecher den Vorfall. „Nach dem glorreichen Sieg fuhr der Zug los, kam dann aber wegen eines technischen Defekts zum Stehen“, berichtete er unserer Redaktion.

Der Zug hielt an und die Türen öffneten sich. Das nahmen die zahlreichen Passagiere zum Anlass, die Bahn zu verlassen. Ob sie einfach frische Luft schnappen wollten oder in der Euphorie des Sieges meinten, zu Fuß schneller voran zu kommen? Unklar. Sicher ist jedoch: Plötzlich tummelten sich Dutzende von Menschen im Gleisbett. Und das geht natürlich auf gar keinen Fall.

Zahlreiche Personen im Gleisbett

Als die Feuerwehr über die Situation informiert wurde, rückte sie sofort an – auch, um zu überprüfen, ob sich womöglich verletzte Personen im Gleisbett befinden würden, wie der Feuerwehrsprecher gegenüber DER WESTEN erklärte.

Glücklicherweise fanden die Einsatzkräfte keinen Verletzten vor. „Dennoch wird das Gleisbett noch einmal mit Drohnen kontrolliert, um sicher zu gehen, dass sich dort niemand mehr aufhält“, so der Feuerwehrsprecher.

Um was für einen technischen Defekt am Zug es sich genau handelte, ist nicht bekannt. Ob dieser Vorfall die Freude der BVB-Fans tatsächlich trüben konnte, darf nach einem solchen 6:0-Kracher allerdings bezweifelt werden.

