Dortmund: Nach „Extraschicht“-Absage – Besucher stinksauer: „Kann man dieses Jahr knicken“

Die Stadt Dortmund ist im Ausnahmezustand. Borussia Dortmund steht seit elf Jahren erstmals wieder im Champions-League-Finale und tritt gegen das spanische Topteam Real Madrid an. Anstoß ist am Samstag (1. Juni) um 21 Uhr. Das Finale hat eine große Auswirkung auf die gesamte Stadt, aber nicht alle freuen sich darüber.

Die Besucher der jährlichen „Extraschicht“ können es nicht fassen. Denn bereits am Freitag (31. Mai) gab die Ruhr Tourismus GmbH bekannt, dass das Dortmunder U aufgrund des Champions-League-Finales aus Sicherheitsgründen die Teilnahme an der Extraschicht absagen muss, wir berichteten.

Dortmund: Extraschicht-Besucher haben kein Verständnis dafür

Es war ein großer Schock für alle Extraschicht-Besucher. „Aufgrund des Champions-League-Finales zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid am 1. Juni und der damit verbundenen Fußballübertragungen in Dortmund muss das Dortmunder ‚U‘ seine Teilnahme als Spielort der ‚ExtraSchicht‘ leider absagen“, hieß es in einer Pressemitteilung der Ruhr Tourismus GmbH.

+++ Dortmund schlägt wegen Champions-League-Finale Alarm – nicht nur BVB-Fans bekommen weiche Knie +++

Zusätzlich wird auch das Hoesch-Museum aufgrund des Champions-League-Finals nicht an der Extraschicht teilnehmen können, gaben die Veranstalter jetzt via Facebook bekannt. Besucher reagieren mit Unverständnis auf die Absage. „Dieses Jahr kann man die Extraschicht knicken. Sorry!“ und „Die Planung ist ja mal wieder der Knaller“, schreiben User.

Mehr News:

„Aber hätte dann nicht die Fußball-Übertragung abgesagt werden müssen? Ich meine, die Veranstaltung, die schon länger feststeht, abzusagen ist etwas komisch“, fragt sich ein User. „Vor allem, weil die Extraschicht wegen König Fußball extra vom letzten Juni-Wochenende auf das erste Juni-Wochenende vorgezogen wurde“, ist auch ein weiterer User überrascht.

Viele sind auch verärgert darüber, dass die Absage so spät kommuniziert wurde: „Und das fällt denen dann auch erst einen Tag vorher auf?“. „Beim nächsten Mal am besten darauf achten, dass kein Fußball stattfindet oder so ähnlich. Ist schon ärgerlich, aber kann man dieses Jahr leider nicht mehr daran ändern“, so ein weiterer User.