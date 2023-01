Dortmund: Mann belästigt 13-Jährige im Bus – plötzlich steigt er mit ihr aus!

Was ein 13 Jahre altes Mädchen in Dortmund erleben musste, ist einfach nur beängstigend!

Sie war am Montagnachmittag (23. Januar) im Bus der Linie 422 vom Hörder Bahnhof Richtung Höchsten unterwegs, als sie plötzlich von einem Mann belästigt wurde. Doch im Bus war noch nicht Schluss. Der Mann stieg gemeinsam mit dem Mädchen aus…

Dortmund: Mann belästigt Mädchen im Bus

Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag zwischen 17 und 17.30 Uhr. Ein Mann soll sich im Bus neben das 13 Jahre alte Mädchen gesetzt haben. Er soll sie in ein Gespräch verwickelt und dann den Arm um ihre Schulter gelegt haben.

Die 13-Jährige stieg an der Haltestelle Preinstraße aus. Doch der Mann ließ sie nicht in Ruhe. Laut Polizei stieg er mit ihr aus und lief mit ihr gemeinsam noch den Hacheneyer Kirchweg hinunter in Richtung der Haltestelle Hacheney. Erst kurz vor der Haltestelle gelang es dem Mädchen, vor dem Mann wegzulaufen.

Mehr News:

Dortmund: Polizei braucht deine Mithilfe

Die Polizei will den Vorfall unbedingt aufklären und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können. Von dem fehlt nämlich jede Spur. Das Mädchen beschreibt ihn wie folgt:

circa 35 bis 40 Jahre alt

1.75 bis 1.85 Meter groß

gräuliches, kurzes Haar

trug eine Jeanshose, eine dunkelblaue Winterjacke, schwarze Lederschuhe und einen Schal mit beigem Karo-Muster, außerdem hatte er eine weiß-blaue OP-Maske auf

Hast du den Mann vielleicht gesehen und kannst Hinweise zu ihm geben? Dann sollst du dich bei der Polizei unter folgender Telefonnummer melden: 0231/132-7441.