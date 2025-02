Dortmund: Tumulte im Rathaus ++ Polizei sperrt Eingang ab

Dortmund hat gewählt. Im Gegensatz zu den allermeisten anderen Wahlkreisen konnten die beiden SPD-Kandidaten Sabine Poschmann und Jens Peick nicht nur in ihren jeweiligen Wahlkreisen die meisten Erststimmen gewinnen. Die Sozialdemokraten holten in Dortmund auch die meisten Zweitstimmen.

Doch der Rechtsruck ist auch in der Ruhrpott-Stadt greifbar. In beiden Dortmunder Wahlkreisen konnte die AfD ihr Ergebnis mehr als verdoppeln. Mit einer Demonstration wollten Dortmunder ihren Unmut darüber zum Ausdruck bringen. Das führte nach Informationen von DER WESTEN zu einem Polizei-Einsatz im Rathaus.

Dortmund: Tumult nach Anti-AfD-Demo im Rathaus

Als sich der Demo-Zug mit rund 100 Teilnehmern aus dem Antifa-Spektrum mit Transparenten wie „Gegen die AfD und ihre Fans“ dem Rathaus näherte, wurden im Rathaus die Türen geschlossen. Die Polizei sicherte den Zugang mit einem Großaufgebot ab. Die Zeit sollte der AfD-Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich vor dem Rathaus für Statements nutzen.

Der rechtsextreme Politiker, der sich einst als „freundliches Gesicht des NS“ bezeichnet hatte, holte bei der Bundestagswahl mehr als 18 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis Dortmund II. Seine Partei holte hier insgesamt rund 18 Prozent der Zeitstimmen. Das sind rund 10 Prozentpunkte mehr als noch bei der Bundestagswahl 2021.

Helferich sollte mitansehen, wie es einigen Demonstranten gelang, sich im späteren Verlauf in das Dortmunder Rathaus zu schleichen. Sie schafften es, einige Transparente im Rathaus zu hissen. Darauf standen Parolen wie „Sichere Fluchtwege jetzt“ oder „Keine weiteren Kältetoten. Hilfe sofort.“

Protest-Banner im Dortmunder Rathaus. Foto: Burns / news4 Video-Line TV

Zum Hintergrund: In den vergangenen Wochen sind einige Obdachlose in Dortmund gestorben, unter anderem an den Folgen von Kälte (mehr dazu hier >>>).

Polizei riegelt Dortmunder Rathaus ab

Als die Demonstranten erwischt wurden, rannten sie davon. Es kam zu Jagdszenen mit dem Sicherheitsdienst im Rathaus. Doch weit kamen die Demonstranten nicht. Beamte einer Einsatzhundertschaft der Polizei Dortmund hatten das Rathaus bereits abgeriegelt und stellten fünf Personen.

Nach Angaben der Zeitung hat die Polizei Dortmund fünf Platzverweise ausgesprochen und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gestellt.