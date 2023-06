Dortmund: Brutale Attacke! Männer kommen Frauengruppe zu Hilfe – dann werden sie selbst zu Opfern

Unschöne Szenen im Zentrum von Dortmund!

In der Nacht auf Sonntag (18. Juni) kam es im Brückstraßenviertel in Dortmund zu einer brutalen Auseinandersetzung. Drei junge Männer (18, 21, 22) hatten beobachtet, wie einige Frauen von einer Männergruppe belästigt wurden. Das bestätigte die Polizei Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN.

Die drei Männer gingen dazwischen, um den Frauen zu helfen – und mussten für ihre mutige Tat heftig einstecken.

Dortmund: Trio will Frauengruppe helfen

Der Vorfall ereignete sich gegen 3 Uhr nachts. Das Trio stellte die Männer, die sich gegenüber den Frauen so übergriffig verhalten hatten, zur Rede. Doch die reagierten darauf äußerst aggressiv und griffen die drei Helfer mit allem an, was ihnen zur Verfügung stand.

Einer zückte ein Messer, stach einem der drei damit in den Arm. Seine beiden Freunde wurden mit einer Glasflasche am Kopf und mit einem Faustschlag verletzt. Glücklicherweise waren aber auch sie nicht mit leeren Händen vor Ort. Einer von ihnen zog eine Schreckschusswaffe, feuerte mehrmals in die Luft – und schlug die Angreifer damit in die Flucht.

Die drei verletzten Männer mussten allesamt im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei spricht zum Glück nur von leichten Verletzungen. Um wen es sich bei den Angreifern handelte, ist noch unbekannt. Hier konnten die Ermittler noch keine Identitäten feststellen.

Polizei: Brückstraßenviertel KEIN Brennpunkt

Obwohl dies nicht die erste Auseinandersetzung im Brückstraßenviertel ist, warnt die Polizei Dortmund, hier nicht voreilig mit Begriffen wie „Brennpunkt“ oder „Problemviertel“ um sich zu werfen.

„Das ist eine Party-Meile, wo viele Menschen aus sehr vielen Bereichen zusammenkommen, oft auch unter Alkoholeinfluss“, betont ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN. „Natürlich gibt es da dann auch mal Auseinandersetzungen, wie in jeder größeren Stadt mit ähnlichen Party-Meilen. Das ist normal, leider normal.“