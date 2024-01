Dortmund: Mann (33) brutal getötet – Polizei steht vor Rätsel

Schreckliche Tat in Dortmund! Ein 33-jähriger Mann wurde brutal getötet. Jetzt steht die Polizei vor einem Rätsel.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21. Januar) spielte sich in einem Mehrfamilienhaus am Steinwertweg in Dortmund-Brackel ein blutiges Drama ab. Ein 33-Jähriger musste sterben.

Dortmunder Polizei konnte mutmaßlichen Täter bereits festnehmen

Die Polizei Dortmund konnte noch am Tatort einen 32-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Der mutmaßliche Täter wohnt ebenfalls in Dortmund.

Der 32-Jährige steht im dringenden Verdacht, das Opfer in dessen Wohnung mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der Mann noch in der Wohnung.

Dortmund: Hintergründe zur Tat sind noch völlig unklar

Die Hintergründe zur Tat sind bisher nicht bekannt. Die Polizei steht noch vor einem Rätsel. Der Tatverdächtige ist einem Haftrichter vorgeführt worden und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.