Dortmund/Bochum: Wichtiges Autobahnkreuz wird gesperrt – hier gibt es alle Infos für Pendler!

Achtung! Es gibt eine große Sperrung in Dortmund und Bochum!

Am Mittwoch müssen Pendler, die über Dortmund fahren, einen Umweg nehmen. Es kommt zu Sperrungen im Dreieck Dortmund/Witten und in der Anschlussstelle Bochum-Altenbochum.

In Dortmund und Bochum werden Bäume an der Autobahn gefällt. (Archivbild) Foto: IMAGO / Nicolaj Zownir

Dortmund/Bochum: Diese Stellen musst du unbedingt umfahren!

Grund: Bäume müssen gefällt werden. Die könnten nämlich den Verkehr gefährden.

Deswegen wird die Verbindungsfahrbahn von der A45 in Fahrtrichtung Hagen auf die A44 in Fahrtrichtung Bochum am Mittwoch von 9 bis 11 Uhr gesperrt.

In Dortmund/Bochum kommt es auf der Autobahn zu Sperrungen. Foto: IMAGO / Hans Blossey

Auch in der Ausfahrt Bochum-Altenbochum an der A448 in Fahrtrichtung Bochum müssen Bäume gefällt werden. Deswegen wird auch hier die Ausfahrt am Mittwoch von 11 bis 13 Uhr gesperrt. (ldi)

