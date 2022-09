Dortmund: Mann will nicht glauben, was er auf seiner Bierflasche sieht – „Meinen die doch nicht ernst?!“

Gehöriger Schreck beim Feierabend-Bier für einen Mann aus Dortmund.

Denn was er auf seiner Bierflasche erblickte, will wohl in Dortmund kaum einer gerne sehen…

Dortmund: Bierflaschen-Etikett bringt Mann zur Weißglut

In kaum einer Region Deutschlands schlägt das Fußballherz so heftig wie im Revier. Vor allem Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 spalten den Pott in schwarz-gelbe und königsblaue Anhänger.

Wenn sich dann ein Dortmunder eine Flasche des BVB-Stadionbiers „Brinkhoff’s“ genehmigen möchte, will er dabei natürlich keinesfalls an Gelsenkirchen oder die Revierrivalen von S04 erinnert werden.

Blöd nur, wenn – wie in diesem Fall – ein Gelsenkirchen-Poster auf dem Etikett prangt!

Gelsenkirchen-Motiv auf „Brinkoff’s“-Flasche?

„Boah, ich musste dreimal hingucken, aber die scheinen das ernst zu meinen“, schreibt der Mann zu einem Foto der Bierflasche, das er in einer Dortmunder Facebook-Gruppe teilte.

Ein Gelsenkirchen-Etikett auf einer Flasche Dortmunder Brinkhoff’s-Bier? Foto: Privat

Selbstverständlich schwingt dabei etwas ironischer Humor mit. Schließlich steckt hinter dem Etikett die Ruhrgebiets-Edition der Brinkhoff-Brauerei. Dabei gibt es für jede Pottstadt ein eigenes Motiv, das auf die Flaschen geklebt wird.

Bei aller Fußballliebe wäre es da doch etwas ungerecht, wenn neben Duisburg oder Bochum eine Stadt wie Gelsenkirchen einfach weglassen würde.

Fans scherzen: „Extra aussortiert“

In den Kommentaren wird die Dortmund-Gelsenkirchen-Rivalität natürlich direkt ungebremst ausgelebt:

„Ein guter Getränkehändler sollte die schlechten Flaschen vorher aussortieren.“

„Hab die extra aussortiert. Die haben nix mit Brinkhoff’s zu tun.“

„Sofort Brinkhoff’s boykottieren. Geht ja mal gar nicht.“

Ein paar Usern ist das Bier jedoch offenbar zu schade, um wegen eines Etiketts darauf zu verzichten: „Da kann das Bier nichts für. Augen zu und Prost.“

