Dortmund: Beliebtes Lokal in der City verschwindet – Kunden werden ihren Augen nicht trauen

Wer kennt es nicht: Der Shoppingtrip durch die Fußgängerzone in Dortmund kann ziemlich anstrengend und kräftezehrend sein. Umso schöner, dass es genug Imbisse und Restaurants gibt, bei denen man auf seinem Weg einen kurzen Stopp einlegen kann. Besonders ein To-Go-Snack ist dabei bei den Ruhrpottlern beliebt: Pommes. Sie sind lecker, sättigen den kleinen Hunger und sind flott zubereitet.

Gerade ein Restaurant konnte hier bei den Dortmundern punkten: „Pommes Pervers“. Doch diese Ära ist nun vorbei.

Beliebtes Lokal verschwindet aus der Dortmunder City

Die zwei Worte „Dauerhaft geschlossen“ leuchten einem in roter Schrift entgegen, wenn man nach dem beliebten Pommes-Lokal „Pommes Pervers“ in Dortmund auf Google sucht. Das ist schon einmal das erste Zeichen, dass die Ära der perversen Pommes vorbei ist. Auf Nachfrage von „Ruhr Nachrichten“ sei das endgültige aus des Imbisses an der Brückstraße bereits besiegelt.

Auch interessant: Dortmund: Neueröffnung in der City! Betreiber ist auch außerhalb von Deutschland kein Unbekannter

An der Eingangstür des Lokals können Passanten jedoch schon sehen, was folgen wird: Und zwar wieder ein Pommes Imbiss. Die Rede ist von „Pommes Freunde“.

Glück im Unglück: Es gibt weiterhin Pommes

„Pommes Freunde“, das Restaurant, das den Standort in der Brückstraße übernehmen wird, hat seine Ziele für 2023 mehr als ernst genommen: Expansion war angekündigt und Expansion hat stattgefunden. Acht neue Filialen wurden in Deutschland eröffnet, unter anderem in Nürnberg, Berlin und Dresden. Auch für das neue Jahr sind einige neue Standorte geplant, wie der wie der Nachrichten-Service für das Gastgewerbe „Tageskarte.io“ berichtet.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Speisekarte von „Pommes Pervers“ und „Pommes Freunde“ unterscheidet sich nicht wesentlich. Neben Pommes können sich die Gäste auch auf Burger, Hot Dogs und Currywurst freuen. Alle Pommes sind komplett vegan und glutenfrei und auch viele andere Gerichte gibt es als Halal-, Veggie- und Vegan-Variante, was sicherlich eine neue Zielgruppe ansprechen wird. Ein Pommes-Imbiss in der City bleibt den Dortmundern also erhalten.