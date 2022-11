Dortmund: Tragischer Stromunfall! 14-Jähriger erleidet Schlag und wird schwer verletzt

Tragischer Vorfall in Dortmund.

Zwei Jungen kletterten auf eine Lärmschutzmauer an einer Bahnstrecke und gelangten so in den Gleisbereich. Danach kraxelten sie offenbar einen Oberleitungsmast hoch. Oben angekommen erlitten die beiden Kinder einen Stromschlag. Einer der beiden Jungen wurde bei dem Vorfall in Dortmund schwer verletzt.

Kinder klettern auf Strommast

Laut der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin ereignete sich der schlimme Vorfall am Mittwochnachmittag (2. November). Gegen 15.30 Uhr sollen die beiden Jungen (12, 14) eine Lärmschutzmauer an der Mariannenstraße in Dortmund hinaufgeklettert sein. So kamen sie in den Gleisbereich. Doch auch dort hielten sie wohl nicht an.

Sie kletterten anscheinend auch noch den Oberleitungsmast hinauf. Am oberen Ende näherten sie sich mutmaßlich gefährlich nahe der Oberleitung, so dass sie einen Stromschlag erlitten. Nach dem aktuellen Kenntnisstand wurde der 14-Jährige durch den Stromschlag schwer verletzt. Der 12-Jährige erlitt nicht so schwere Verletzungen und konnte sich und seinen Freund zurück zur Mariannenstraße bringen, wo ein 26-Jähriger auf die Verunfallten aufmerksam wurde. Dieser alarmierte sofort die Rettungskräfte.

14-Jähriger durch Stromschlag schwer verletzt

Nach dem Unfall wurde der Bereich durch Beamte der Bundes- und Landespolizei abgesperrt. Sie sicherten spuren und befragten Zeugen. Ein Notarzt und zwei Rettungswagen der Feuerwehr Dortmund übernahmen die Erstversorgung der Jungen. Zu einer Beeinträchtigung des Bahnverkehrs kam es nicht.

Weitere News

Wegen des Vorfalls warnt die Bundespolizei ausdrücklich vor den Gefahren, wenn man sich im Gleisbereich aufhält. „Moderne Züge sind heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät ist. Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie zum Beispiel stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, aus“, so die Warnung der Polizei.