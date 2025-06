In Putins Russland sorgt ein Strafverfahren gegen ein Kind, das 2017 geboren wurde, für Aufsehen. Der Vorfall ereignete sich am 12. Juni, dem „Tag Russlands“, einem Nationalfeiertag. Laut Berichten des oppositionellen Portals „Meduza“ hat das Kind im Grundschulalter in der Region Jaroslaw eine Gedenkstätte beschädigt.

Es goss Wasser auf die „Ewige Flamme“ und löschte so das Feuer. Diese Flamme dient in Russland als Symbol für die Erinnerung an die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten. Präsident Putin betont regelmäßig die Bedeutung solcher Denkmäler für die nationale Identität.

Empörung in Russland wegen Vorfall an Gedenkstätte

Alexander Bastrykin, der Leiter des russischen Ermittlungskomitees, ordnete ein Strafverfahren an. Laut ihm könnte die Handlung des Kindes den Straftatbestand der Schändung eines Symbols des militärischen Ruhms erfüllen. Dieser Tatbestand ist in Artikel 354.1 des russischen Strafgesetzbuches definiert und fällt unter die sogenannte „Rehabilitierung des Nationalsozialismus“. Besonders in Putins Russland wird der Zweite Weltkrieg als zentraler Bestandteil der russischen Geschichte hervorgehoben. Die Aktion des Kindes wird somit als schwerer Verstoß wahrgenommen – auch wenn dieses kaum die ganze Tragweite überblicken dürfte.

Kind und Eltern bekommen Probleme mit dem Putin-Staat

Das Innenministerium erklärte, dass Beamte des Jugendamts ein Gespräch mit dem Kind und seinen Erziehungsberechtigten führten. Sie versuchten, die Gründe für das Handeln des Kindes zu verstehen. Laut „Meduza“ wurden die Unterlagen an eine örtliche Jugendkommission weitergeleitet. Der Fall wirft jedoch Fragen über die Verhältnismäßigkeit der Reaktion auf.

Ein Strafverfahren gegen ein so junges Kind ist ungewöhnlich. Der Fall wirft ein Licht auf die strikten Maßnahmen in Putins Russland.

