Dortmund: Zweijähriger rennt auf die Straße – er wird schwer verletzt!

Schlimmer Unfall in Dortmund!

Als ein Zweijähriger am Samstagnachmittag an einer roten Ampel plötzlich auf die Straße lief, konnte eine Autofahrerin nicht mehr genug bremsen und erfasste ihn mit ihrem Wagen.

Dortmund: Zweijähriger steht an roter Ampel und reißt sich plötzlich von Mutter los

Der zweijährige Junge stand am Samstagnachmittag mit seiner Mutter an der Kreuzung Borsigstraße/Gronaustraße in Dortmund an einer roten Ampel.

Obwohl das Kind eigentlich an der Hand seiner Mutter war, riss es sich unvermittelt los und lief auf die befahrene Straße.

Dortmund: Zweijähriger wird bei Autounfall schwer verletzt

Eine 55-jährige Autofahrerin aus Marl, die auf der Borsigstraße in Richtung Westen unterwegs war, trat zwar sofort auf die Bremse – doch ein Zusammenprall mit dem kleinen Jungen ließ sich nicht mehr verhindern.

Bei dem Unfall wurde das Kleinkind schwer verletzt. Es wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und musste dort stationär aufgenommen werden.