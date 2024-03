Dortmund: Mann lebensgefährlich verletzt! Polizei sucht jetzt nach IHNEN

Erschreckende Tat in Dortmund!

Am Mittwoch, den 6. März, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem brutalen Angriff. Gegen 7.30 Uhr attackierten drei Unbekannte einen 48 Jahre alten Mann und ließen ihn schließlich schwer verletzt zurück. Um wen es sich bei den Tätern handelt, ist bislang unklar.

Die Polizei Dortmund steht nun derzeit vor einem großen Rätsel. Während der angegriffene Mann derzeit noch gegen seine lebensgefährlichen Verletzungen ankämpft, sind die Ermittler noch auf der Suche nach diesen drei Tatverdächtigen. Zeugen, die Hinweise zum Tatverlauf oder den Tätern machen können, werden dringend gebeten, sich bei der Dortmunder Kriminalwache zu melden.

Dortmund: Polizei hofft auf Zeugen

Auf der Schumannstraße in Dortmund soll sich ein versuchter Tötungsdelikt ereignet haben. Noch sind nicht viele Informationen zu dem Tathergang bekannt, doch ersten Erkenntnissen zufolge, hielt sich der verletzte Mann zum Tatzeitpunkt auf einer Parkbank in der dortigen Grünanlage auf. Die Polizei Dortmund hofft nun, dass Zeugen nähere Angaben zu dem Angriff machen können, der in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz stattgefunden hat.

Aus einer aktuellen Pressemeldung der Polizei geht hervor: „Unvermittelt hätten drei Personen – zwei Männer, eine Frau – ihn mit stumpfer Gewalt und Tritten attackiert. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.“ Einige Angaben können zu den Angreifern allerdings schon zum jetzigen Zeitpunkt getroffen werden. Einer der Männer wird mit schwarzen Haaren, einer Größe von 1,75 Meter und mit einer dunkelblauen Jogginghose beschrieben. Sein Alter wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. „Die weibliche Person sei 1,70 Meter groß gewesen und habe einen grauen Jogginganzug getragen – sie sei ebenfalls zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen“, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Bei der Beschreibung der dritten Person fehlen der Polizei Dortmund noch genauere Informationen. Fest steht: Es soll sich um einen Mann handeln, der ebenfalls auf 20 und 30 Jahre geschätzt wird.

Zeugen, die etwas gesehen haben oder Angaben zu den drei Tätern machen können, bittet die Polizei sich zu melden. „Hinweisgeber melden sich bitte bei der Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441“, heißt es in der Pressemeldung.