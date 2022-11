Deutsche Bahn in Dortmund: Schienen werden erneuert – mit gravierenden Folgen für Pendler

Die Deutsche Bahn kündigt Schienenarbeiten zwischen Dortmund und Bochum-Langendreer an. Ende November sollen dort auf einer mehrere Kilometer langen Strecke Schienen und Schwellen ausgetauscht werden.

Das hat allerdings nicht nur Folgen für den Bahnverkehr in Dortmund. Auch im weiteren Nah- und Fernverkehr werden Pendler die umfassenden Auswirkungen der Sanierungsarbeiten bei der Deutschen Bahn zu spüren bekommen.

Deutsche Bahn in Dortmund: Sanierungsarbeiten vom 21. bis 24. November

Am Montag, den 21. November, geht es los. Innerhalb von vier Tagen will das Bahnunternehmen gut 3.800 Meter Schienen und 630 Schwellen gegen Neue ersetzen. Und 600 Tonnen Schrott müssen entsorgt werden. Mehr als eine Million Euro fließen in die Sanierungsmaßnahme zwischen Dortmund und Bochum-Langendreer.

Allerdings wird es während der Arbeiten zu merklichen Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr kommen – und das über die zwei Städte hinaus. Es trifft die drei National Express-Linien RE 6 (RRX), RE 1 (RRX) und RE 11. Aufgrund von notwendigen Umleitungen um die Baustelle werden hier einzelne Haltestellen ausfallen. Dazu gehören die Bahnhöfe Mülheim an der Ruhr, Essen, Wattenscheid und Bochum.

RE 11 über Hörde und Unna nicht betroffen

Als Ersatz für Wattenscheid, Bochum, Essen und Mülheim werden die Regionalexpresse in Gelsenkirchen, Herne, Essen-Altenessen und Oberhausen Hauptbahnhof halten. Beim RE 11 zwischen Dortmund und Duisburg werden allerdings nur zwei Mal am Tag die Halte ausfallen. Denn die Fahrten über Hörde und Unna fahren nach Regelfahrplan. Die S 1 wird ebenfalls planmäßig verkehren.

Anders sieht es beim Fernverkehr aus. Die Züge müssen zwischen Dortmund und Duisburg beziehungsweise Köln ebenfalls die Baustelle umfahren. So werden sie auch nicht in Bochum und Essen halten können und je nach Umleitung auch nicht in Mülheim, Duisburg oder Düsseldorf – Hauptbahnhof und Flughafen.

Hier erfährst du alles Aktuelle zu den Bauarbeiten

Eine ziemlich große Einschränkung wird das – vor allem für Pendler. Der einzige Trost liegt darin, dass die Arbeiten bereits am Donnerstag, den 24. November wieder beendet sein sollen. Bis dahin heißt es: Durchhalten! Auch die Anwohner werden mit dem Baulärm ganz schön zu kämpfen haben.

Die DB wird zudem an allen Bahnsteigen Info-Blätter aushängen, um die Passagiere zu informieren. Weitere Informationen findest du in der App „DB Bauarbeiten“, über die Online-Auskunft von der DB oder dem VRR sowie auf zuginfo.nrw und bauinfos.deutschebahn.com/nrw.