Dortmund: C&A macht Traditions-Standort dicht – so geht es jetzt weiter

Auch Dortmund macht vor dem immer weiter wachsenden Leerstand in Deutschlands Innenstädten nicht halt. Was seit einiger Zeit in den Handelskreisen schon spekuliert wurde, ist jetzt Gewissheit. In der Innenstadt von Dortmund wird C&A seinen Traditions-Standort schließen. Es steht auch schon fest, wo er in Zukunft eröffnen wird.

Laut Informationen der „Ruhr Nachrichten“ hat C&A den Standort am Ostenhellweg bereits Ende 2021 verkauft. Danach wurde die rund 20.000 Quadratmeter große Immobilie von einem C&A-Schwesterunternehmen an einen neuen Eigentümer weitergereicht. Und zwar an den Projektentwickler Values Real Estate aus Hamburg.

Dortmund: Ab diesem Jahr ist Schluss

Bereits 2022 kamen Gerüchte auf, dass sich C&A komplett aus der Immobilie verabschieden will. Bislang gab es allerdings keine Bestätigung seitens C&A. Das Modegeschäft hatte aber schon im November 2021 angekündigt, dass es auch infolge der Corona-Pandemie Pläne für die Konsolidierung und Zentralisierung in seinem stationären, europaweiten Geschäft gibt – und die beinhalteten Filialschließungen.

Damit will C&A stärker auf den Online-Handel setzen. Und das hat auch für Dortmunds Innenstadt Konsequenzen. Jetzt hat die Modekette nämlich bekannt gegeben, dass sie ihren Jahrzehnte alten Standort am Ostenhellweg im Frühjahr 2025 schließen wird.

Dortmund: Das soll der neue Standort werden

„Wir überprüfen kontinuierlich unser Standortportfolio, um sicherzustellen, dass wir unseren Kunden das bieten, was sie wünschen und zwar dort, wo sie es wünschen“, begründet C&A die Entscheidung. Für die Modekette seien Kundenbedürfnisse, das allgemeine Marktumfeld, die Entwicklung der Stadt und die Gesundheit des lokalen Einzelhandelssektors wichtige Faktoren, die den Entscheidungsprozess für oder gegen bestimmte Standorte beeinflussen.

Mehr News:

Aufgrund dieser Faktoren hat C&A seinen neuen Standort bekannt gegeben. Das Modeunternehmen wird in das Gebäude der früheren Mayerschen Buchhandlung am Westenhellweg 39 bis 41 ziehen und dort das Erd- und das erste Obergeschoss (OG) belegen. Das bestätigte der Eigentümer, die R+V-Versicherung in Wiesbaden, auf Anfrage der „Ruhr Nachrichten“.