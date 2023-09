Dortmund: Schluss mit lustig! Geschockte Autofahrer fallen aus allen Wolken

Autofahrer müssen in Dortmund künftig genauer auf die Beschilderungen achten, denn das kostenfreie Parken wird immer weiter eingestampft. Nun hat es eine Straße getroffen, die sich ganz in der Nähe der Innenstadt befindet.

Gratis-Parkern in Dortmund geht es an den Kragen. Autofahrer, die mit ihrem PKW in Richtung Innenstadt unterwegs sind, müssen künftig wieder mehr Zeit für die Parkplatz-Suche einplanen. Stattdessen weiten sich Bewohnerparkzonen aus und erobern so langsam aber sicher die Stadt.

Kostenpflichtiges Parken wird insbesondere rund um die Hainallee erweitert. Die Hainallee befindet sich knapp einen Kilometer südlich der Innenstadt und dient Autofahrern stets als kostenloser Parkbereich. Doch damit soll nun Schluss sein! Dem Gratis-Parken wird ab dem 27. Oktober ein Ende bereitet und das kommt nicht von ungefähr. Bereits im Jahr 2021 fasst die Bezirksvertretung Innenstadt-Ost den Beschluss, der erst jetzt in Kraft tritt.

Dortmund: Nicht für alle wird das Parken kostenpflichtig

Erlaubt sein wird das Parken um die Hainallee zwar weiter, doch größtenteils nur noch kostenpflichtig mit Parkschein, oder Parkscheibe. „Einen Teil der Parkplätze wird die Stadt für Anwohnerinnen und Anwohner vorhalten“, erklärt „Ruhr24“. Diese brauchen keinen Parkschein zu kaufen und können mit einem Anwohnerausweis dort zeitlich unbegrenzt parken. Einige wenige Parkplätze sind zudem von der Bewohnerparkzone ausgeschlossen und können weiterhin kostenlos genutzt werden.

Außerdem: In einigen Fällen kann eine Ausnahme gemacht werden. Ansässige Gewerbetreibende, Handwerker und Co. können beim Tiefbauamt der Stadt Dortmund ihre Situation erklären und nach Einzelfallprüfung eine Ausnahmegenehmigung erhalten.