Creativa in Dortmund: Nach Kreativmesse geht die Nachricht um – jetzt wird es deutlich

Nach der Messe ist vor der Messe – dieses Motto trifft auch im Ruhrgebiet voll ins Schwarze! Am 12. März endete die Pferdesportmesse Equitana in Essen. Für einige Besucher Anlass genug, ihre Erfahrungen zu schildern. Dabei kamen die Veranstalter aber zum Teil nicht gut weg, wie dieser Erfahrungsbericht zeigte >>>.

Doch nur gut eine Woche später startete in Dortmund schon die nächste Messe, die Creativa. Vom 19. bis zum 23. März wurde die Messe Dortmund zum Zentrum kreativer Köpfe. Wenige Tage nach dem Ende der Kreativmesse kommt jetzt die ganze Wahrheit ans Licht.

Creativa in Dortmund: Veranstalter verkünden es selbst

„Die diesjährige Creativa hat unsere Erwartungen übertroffen: Mit mehr Fläche, neuen

Ausstellenden und einer noch größeren und bunteren Themenvielfalt zeigt sich die Messe als zentraler Impulsgeber der Branche“, wurde Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe in einer Pressemitteilung von Dienstag (25. März) deutlich. Dabei soll die Stimmung – sowohl unter den Besuchenden als auch den Ausstellern – „durchweg positiv“ gewesen sein.

In diesem Jahr versammelten sich bei der Creativa in Dortmund rund 420 Aussteller aus 22 Ländern. Darunter auch Kunstschaffende aus Ländern, in denen die Lage derzeit sehr angespannt ist, wie der Ukraine. Eine große Besonderheit in diesem Jahr: Das VR-Projekt „Jagdschloss Mengede“. Auch Stars ließen es sich dabei nicht nehmen, die Kreativmesse in der Pottstadt zu besuchen, darunter etwa Julian F.M. Stoeckel oder Eva Jacob von den Jacob Sisters. Doch was sagten die Besucher zum diesjährigen Angebot?

Besucher sind sich uneins

Laut den Veranstaltern soll sich die überwiegende Mehrheit der Besuchenden zufrieden mit dem diesjährigen Messeangebot gezeigt haben. Demnach sollen 91,8 Prozent der Befragten angegeben haben, die Creativa in Dortmund erneut besuchen zu wollen. Und das, obwohl zeitgleich die Backmesse Cake & Bake stattfand.

Auf dem Facebook-Kanal der Creativa zeichnet sich aber ein gemischtes Bild ab. Während manche ihre Enttäuschung kundtaten, weil sie einige Händler vermissten, es vor Ort weniger Bastelangebote gab und ihnen die Ticketgebühren zu hoch waren, begrüßten andere dagegen die günstigen Kosten auf der Messe selbst. Und auch den neuen Visitorguide, der es vielen leichter machte, ihre Lieblingsaussteller zu finden.

Die nächste Creativa findet vom 25. bis 29. März 2026 in der Messe Dortmund statt. Der

Vorverkauf startet im Herbst 2025 unter www.messe-creativa.de.