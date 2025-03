BVB-Fan erlebt Niederlage in Dortmund – er wird nie wieder zurückkehren

Auf den letzten Metern ihres Lebens möchten viele Menschen noch einmal an ihren Sehnsuchtsort. Für die einen ist es das Meer, für andere ihre Heimat und für Jan (Name auf Wunsch geändert) der Signal Iduna Park in Dortmund.

Als leidenschaftlicher BVB-Fan wollte er unbedingt noch einmal die Stars von Borussia Dortmund live erleben. Der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bunds sollte den letzten Traum des BVB-Fans wahr werden lassen.

BVB-Fan in Dortmund elektrisiert

Die Aufregung vor dem großen Tag am 8. Februar war für alle Beteiligten schnell zu spüren. „Jan empfing uns mit einem strahlenden Lächeln und einer Energie, die einfach ansteckend war. Er konnte es kaum erwarten, endlich loszufahren!“, berichten die Wunscherfüller bei Instagram.

Die phänomenalen Plätze direkt am Spielfeldrand und in unmittelbarer Nähe zur Dortmunder Südtribüne sollten für den Stau auf dem Hinweg entschädigen. Die Stimmung vor dem Duell gegen den VfB Stuttgart war nach Angaben aller Beteiligten elektrisierend. Und auch das Spiel lebte lange Zeit von der Spannung. In der zweiten Halbzeit passierte es dann.

BVB-Fan erlebt Dämpfer

Ausgerechnet Waldemar Anton machte kurz nach dem Seitenwechsel gegen seinen Ex-Club ein Eigentor, bevor Jeff Chabot für den VfB auf 2:0 erhöhte. Der Treffer von Julian Brandt zehn Minuten vor dem Ende sollte dann am Ende nur noch Ergebniskosmetik sein. Bei seinem Spiel im Stadion von Borussia Dortmund sollte sich Jan die Laune aber nicht vermiesen lassen.

„Im Gegenteil, er genoss jede Spielminute das Gefühl, Teil einer leidenschaftlichen Fangemeinde zu sein und die Lieblingsmannschaft live anzufeuern“, berichten die Wunscherfüller. Voller Dankbarkeit, noch einmal die BVB-Hymne und schwarz-gelbe Pracht gesehen haben zu dürfen, ging es nach Abpfiff zurück nach Saarbrücken. „Alle erlebten einen unvergesslichen Tag voller schöner Erinnerungen!“

