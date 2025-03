NRW: Elke will noch einmal den Kölner Dom sehen – es kommt zum Wunder

Manchmal kann der menschliche Wille Berge versetzen. Das zeigt auch das Beispiel der todkranken Elke, die aktuell in einem Hospiz in Soest (NRW) lebt. Vor einigen Wochen verschlechterte sich ihr Zustand rapide – doch weil sie noch einen letzten Wunsch hatte, sammelte sie ihre Kräfte und konnte auf eine besondere Reise gehen.

Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Elfriede und der Hilfe des Wünschewagen-Teams des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) erlebte Elke ein überraschendes Wochenende in der NRW-Metropole Köln.

NRW: Elke hatte nicht geglaubt, Reise noch zu erleben

Wie die Wunscherfüller Nicole und Lothar auf Facebook berichten, war die Zeit, die Elke und Elfriede an ihrem gemeinsamen Wochenende geschenkt wurde, keine Selbstverständlichkeit.

„Vor ein paar Wochen ging es Elke sehr schlecht und beiden hatten nicht daran geglaubt, gemeinsam mit uns noch einmal auf eine wunderschöne Reise gehen zu können“, so Wunscherfüllerin Nicole in dem Beitrag. Doch die Koffer waren gepackt, die Frauen warteten im Hospiz und der Weg nach Köln konnte starten.

In der NRW-Stadt angekommen, checkte die Gruppe zuerst ins Hotel ein. Danach ging es auch schon zu einer Führung im Kölner Dom – der erste Wunsch von Elke. Begleitet von einem Theologen machte man immer wieder „Pausen und Elke konnte die Schönheit der Kirchenfenster in vollen Zügen genießen“.

NRW: Eine Überraschung jagt die nächste

Nach dem Besuch im Dom ging es zum nahegelegenen Schokoladenmuseum. „Es erwartete uns eine kulinarische und fantastische Reise: Jeden Schritt der Schokoladenproduktion konnten wir bestaunen und Elke vergaß für einen Moment ihre Krankheit und genoss einfach nur den Duft der Schokolade“, erinnert sich Nicole. Zum Abschluss des Tages ging es in ein Bootsrestaurant – aber damit war das Wochenende noch lange nicht vorbei!

Die Gruppe traf sich am nächsten Morgen am Frühstücksbuffet im Hotel. Und: „Auch dieser Tag hielt noch eine Überraschung für Elke bereit.“ Mit dem Sightseeing-Bus ging es durch Köln und Elke und Elfriede „konnten die Schönheit der Stadt in aller Ruhe genießen“.

Mit vielen neuen Eindrücken und Erinnerungen ging es schließlich zurück nach Köln. Auf der gesamten Rückfahrt in das Hospiz in Soest hatten sich die Freundinnen noch viel zu erzählen. „Momente, die so wichtig sind in einer schweren Zeit“, bringt Ehrenamtlerin den Sinn des Wünschewagens auf den Punkt.