BVB-Hasserin in Dortmund unterwegs – Urin-Video sorgt für Wirbel

Der BVB spaltet immer wieder die Gemüter – denn die einen sind glühende Fans des Vereins, die anderen jubeln für einen anderen Club oder lehnen Fußball sogar ab. Doch nun sorgte eine Frau für einen absoluten Skandal.

Sie pinkelt im übertragenen Sinne auf den BVB in Dortmund. Aber es kommt noch schlimmer, denn es ist nicht ihr erstes Ekelvideo.

Dortmund: BVB-Hasserin uriniert im Kaufhaus

So war bereits in einem Film zu sehen, wie eine Frau in einem Bus der DSW21 zunächst ihre Brüste entblößte und dann ihre Hose herunterzog – um auf einen Sitz zu urinieren, während ein Mann sie dabei filmte. Der Urin lief dabei auch über den Boden des Busses, in dem sich auch andere Fahrgäste aufgehalten haben sollen. (>> > wir berichteten).

Doch das war nicht ihr erstes Schmuddelvideo, denn wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, gibt es noch zahlreiche weitere Videos. Und gerade eines davon dürfte BVB-Fans besonders hart treffen. Darin wird nämlich gezeigt, wie die Frau im Aplerbeck-Center in einem Kaufhaus voller BVB-Fanartikel steht.

Genau dort legt sie ein gelbes Fan-Shirt auf den Boden und uriniert darauf. Danach hängt sie das Fan-Shirt wieder auf die Stange.

Polizei Dortmund ermittelt: BVB-Hasserin produziert über 380 Videos

Doch damit nicht genug – auf weiteren Videos uriniert sie wieder in die Busse in Dortmund oder in einen Becher, um diesen dann in das Ausgabefach des Fahrkartenautomaten in der U43 zu schütten. So hat sie allein auf einer (!) Plattform bisher 384 Videos hochgeladen, das jüngste (Stand: 9. Dezember 2024) stammt vom 4. Dezember 2024.

Dabei wird immer wieder deutlich, dass sie nicht nur die Provokationen der Öffentlichkeit in Kauf nimmt, sondern auch unverhohlen Sachbeschädigungen gegen Dortmund und BVB-Artikel begeht.

Das Merkwürdige daran? Die Dortmunder Polizei hat bis heute keine Anzeige gegen die Frau erstattet. Und auch die DSW21 ist noch in der Aufklärungsphase. Bleibt also nur zu hoffen, dass die BVB-Hasserin schnell gefunden wird.