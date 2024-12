Weihnachtsmarkt in Dortmund: Jetzt also doch! Besucher kommen nicht mehr mit

Es hat wohl in der Vergangenheit keinen besondereren Weihnachtsmarkt in Dortmund gegeben. Die Lichtspiele und die besondere Atmosphäre auf dem „Phantastischen Lichterweihnachtsmarkt“ (PLVWM) haben in den vergangenen Jahren viele Besucher beinahe magnetisch in den Fredenbaumpark gezogen.

Doch in diesem Jahr ist das Event von Streitigkeiten und Absagen überschattet worden. Erst sollte das Event unter neuem Namen („Winterlights“) in den Revierpark Wischlingen ziehen. Dann der Rückzieher. Jetzt doch eine kleine Version („Lichthaus“) im Fredenbaumpark. Beinahe unbemerkt ist ein Teil des „Phantastischen Lichterweihnachtsmarkts“ jetzt umgezogen – und zwar in eine ganz andere Stadt.

Weihnachtsmarkt in Dortmund plötzlich woanders

So hat sich ein Teil der ehemaligen PLVWM-Veranstaltergemeinschaft dem „Mittelalter-Advent“ im Schlosspark Strünkede angeschlossen. Auf dem mittelalterlichen Markt rund um das Schloss Strünkede in Herne.

Nach dem Auftakt-Wochenende rund um den zweiten Advent können sich die Gäste nach Angaben des Veranstalters hier noch zwischen dem 12. und 15. Dezember sowie 19. bis 22. Dezember 2024 auf „eine atmosphärische Kulisse mit einem Konzept, das an frühere Veranstaltungen erinnert“ freuen. Offene Feuerschalen, romantische Harfenklänge und zahlreiche Gaukler-Shows locken Kinder und Erwachsene auf den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt.

Die Öffnungszeiten des „Mittelalter-Advents“ in Herne:

Donnerstag und Freitag: 16 Uhr bis 22 Uhr

Samstag: 11 Uhr bis 22 Uhr

Sonntag: 12 Uhr bis 19 Uhr

Das kostet der Eintritt auf dem „Mittelalter-Advent“

Kostenpunkt für das mittelalterliche Event im Schlosspark Strünkede: 5 Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Sparfüchse sollten donnerstags kommen. Da zahlen Erwachsene nur 3 Euro und Kinder dürfen kostenlos hinein.

Die Veranstalter bitten zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da es vor Ort nicht genügend Parkplätze gibt. „Die U-Bahn hält direkt vor dem Eingang zum Schloss Strünkede und auch vom Bahnhof Herne aus sind es nur wenige Gehminuten bis zum Schloss.“