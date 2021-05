Dortmund: Die kultige BVB-Stadtbahn sieht plötzlich anders aus – DAS hat sich verändert

Dortmund. Neuer Look für die BVB-Stadtbahn in Dortmund!

In Dortmund ist sie ein absoluter Hingucker und dort bestimmt jedem schon einmal aufgefallen: Die Stadtbahn im BVB-Look. Doch die sieht plötzlich ganz anders aus!

Neben der BVB-Stadtbahn haben die DSW21 noch weitere Bahnen in Dortmund. Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Dortmund: Kult-Bahn feiert Jubiläum

Via Instagram teilte die Verkehrsabteilung der Dortmunder Stadtwerke DSW21 mit: Es gab eine Änderung an der in Dortmund so beliebten Bahn. Zusätzlich feiert sie ihren runden zehnten Geburtstag.

-------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

------------------

2011 wollten die Dortmunder Stadtwerke mit einer schwarz-gelben Stadtbahn zeigen, welchem Verein ihr Herz gehört. Ein- bis zweimal im Jahr wird die Beklebung verändert, die damals gesammelten 10.000 Unterschriften bleiben.

Dortmund: DFB-Pokal auf Bahn zu sehen

„Was im Frühjahr 2011 mit einer verrückten Idee begann, ist auch zehn Jahre später immer noch ein absoluter Hingucker. Vor 10 Jahren haben wir circa 10.000 Unterschriften der besten Fans gesammelt. Von unseren fleißigen DSW21-Kollegen wurden diese in einem aufwendigen Verfahren auf unsere Stadtbahn aufgebracht“, schreiben die DSW21 auf ihrer Instagram-Seite.

„Was uns natürlich neben unserem 10-jährigen Dienstjubiläum der BVB-Bahn glücklich stimmt, ist der BVB-Pokalsieg“, heißt es weiterhin. Und anlässlich dieses Erfolgs und des Erreichens der Champions League-Qualifikation wurde die BVB-Stadtbahn mit neuen Aufklebern versehen. Auch eine passende Aufschrift zum 10-jährigen Jubiläum gibt es.

------------------

Weitere Nachrichten aus Dortmund:

Dortmund: Stadt will Problem angehen – Anwohner sind perplex! „Was ist mit Dortmund los?“

Dortmund: Drogendealer gehen auf Passanten zu – dann eskaliert die Situation

Dortmund: Frau macht Grusel-Fund in eigener Wohnung – „Wo melde ich mich?“

------------------

Dortmund: Bahn ändert Design – BVB bastelt am Kader

Damit dürften den nächsten zehn Jahren ja nichts mehr im Wege stehen – und vielleicht kann dann auch wieder ein weiterer Titel auf der Bahn verewigt werden…

Borussia Dortmund bastelt am Kader für die kommende Saison. Dabei hat der Verein einen bestimmten Spieler auf seiner Wunschliste – und der deutet plötzlich einen Wechsel an! Um wen es geht, findest du >>> hier heraus. (cf)