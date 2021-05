Dortmund: Drogendealer gehen auf Passanten zu – dann eskaliert die Situation

Dortmund: In der Nordstadt gibt es immer wieder Einsätze der Polizei gegen die Drogenszene. (Symbolbild)

Dortmund. Die Nordstadt von Dortmund hat ein großes Problem mit Drogen. Immer wieder tauchen trotz Kontrollen der Polizei Drogendealer auf, die ihre Ware an den Mann oder die Frau bringen wollen.

Deshalb unternimmt die Polizei Dortmund oft gezielte Schwerpunkteinsätze in der Nordstadt. So auch am Donnerstag, wobei es ziemlich wild zur Sache ging.

Dortmund: In der Nordstadt wird regelmäßig nach Drogendealern gefahndet

Anders als in Filmen oder anderen Vorstellungen stehen die Drogendealer in der Nordstadt nicht in Gassen und Hauseingängen und warten auf ihre Kunden.

In Dortmunds Nordstadt sprechen die Dealer aktiv Passanten an, ob sie ein Interesse an ihrer Ware hätten. Das macht den Beamten in zivil zwar ein leichtes Spiel, die Täter zu identifizieren, sie auf die Wache zu bringen hingegen nicht.

Dortmund: !9-Jähriger versucht vor der Polizei zu fliehen

Die Polizisten wurden am Donnerstagnachmittag auf einen 19-Jährigen aufmerksam, der an einem für Drogenhandel bekannten Platz an der Bornstraße seine Ware dealte.

Als er die Polizisten bemerkte, stieg er auf einen Roller und versuchte zu flüchten, was ihm jedoch nicht gelang. Neben einer Strafanzeige wegen Drogenhandels wurden ihm auch die Schlüssel für seinen Roller weggenommen. Denn er besitzt keinen Führerschein.

Dortmund: Polizei gehen mehrere Drogendealer ins Netz

Der 19-Jährige war jedoch nicht der einzige Drogendealer, der am Donnerstag versucht hat, vor der Polizei zu flüchten.

----------------------

Auf der Priorstraße versuchte ein Mann gegen 17 Uhr den Beamten zu Fuß zu entkommen. Dabei verletzt er einen der Beamten leicht. Auch er führte Drogen mit sich und kann mit einer Strafanzeige rechnen.

Dortmund: Dealer versteckt Drogen in Unterhose

Nicht immer geben die Dealer aber freiwillig ihre Ware her, wenn die Polizei sie erwischt. Das kurioseste Versteck an dem Tag hatte ein 18-Jähriger, der der Polizei im Keuning-Park ins Netz geriet.

Als die Beamten den jungen Mann durchsuchten, fanden sie sechs kleine Tüten mit Drogen in seiner Unterhose. Er erhielt eine weitere Strafanzeige und einen Platzverweis, um den Verkauf von Drogen zu unterbinden. (kk)