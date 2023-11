Aldi in Dortmund eröffnet – draußen spielen sich irre Szenen ab

Seit vorigem Jahr haben Kunden von Aldi, Rewe und Co. bei ihren Einkäufen eher seltener einen Grund zum Lachen. Denn Inflation sei dank wurde ordentlich an der Preisschraube gedreht – und es muss für die Lieblingsprodukte deutlich tiefer in die Tasche gegriffen werden, als noch in den Jahren zuvor.

Doch in Dortmund gab es für Aldi-Kunden jetzt zur Abwechslung mal wieder großen Grund zur Freude: Eine neue Filiale hat am Mittwochmorgen (22. November) seine Türen eröffnet. Und was sich hier in den frühen Morgenstunden bereits abspielte, macht sprachlos.

Aldi-Kunden campieren vor neuer Filiale

Mehr als 100 Kunden standen am Mittwochmorgen bereits quer über dem Parkplatz Schlange – und das schon vor offizieller Eröffnung der neuen Aldi-Nord-Filiale in Dortmund-Marten um 7 Uhr. Viele Neugierige hatten bereits schon vorab regelrecht vor der neuen Filiale campiert, und es sich auf Hockern oder Rollatoren bequem gemacht.

+++ Weihnachtsmarkt Dortmund: Trotz Engel-Wende – Besucher gehen auf die Barrikaden! „Rausgeschmissen“ +++

Rund anderthalb Stunden soll so der erste Mann in der Schlange darauf gewartet haben, dass sich endlich die Türen der neuen Discounter-Filiale öffnen. „Die geben da Lose aus, vielleicht haben wir ja Glück, dass wir da gewinnen“, erklärte er gegenüber den „Ruhrnachrichten“ sein frühes Erscheinen vor dem neuen Aldi-Markt an der Schulte-Heuthaus-Straße. Ein Rentner dagegen hoffte darauf, aufgrund der massiven Streiks, endlich seine Lieblingsprodukte zu bekommen, die in seinem eigentlichen Supermarkt derzeit nicht zu finden sind.

Das ist das besondere an der neuen Aldi-Filiale

Der Aufruhr in Dortmund-Marten war am Mittwoch groß. Nachdem der alte Aldi-Markt hier abgerissen wurde, mussten Kunden monatelang warten, bis die neue Aldi-Nord-Filiale eröffnete. Mit rund 1400 Quadratmetern soll es eines der größten Geschäfte von Aldi Nord in ganz Deutschland sein.

Doch nicht nur das war für Kunden scheinbar ein großer Anreiz, um sich am Eröffnungstag in den frühen Morgenstunden die Beine in den Bauch zu stehen. Laut den „Ruhrnachrichten“ soll für die Kunden ein Gewinnspiel mit Rubellosen vorbereitet worden sein. Außerdem lockten kostenloser Kaffee, Waffeln und sogar Bratwürste am frühen Morgen und bewegten die Kunden zum stundenlangen Anstehen. Bleibt zu hoffen, dass die Regale nach dem Aufmarsch nicht direkt wieder leer waren.