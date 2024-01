Aktenzeichen XY in Dortmund: Mörderischer „Cold Case“ – Tatverdächtiger nach über 30 Jahren gefasst!

In einem alten Fall – einem sogenannten „Cold Case“ von 1991 – kommt nun unerwartet Bewegung rein. Eine 28-jährige Dortmunderin wurde damals im Stadtteil Scharnhorst kaltblütig erstochen. Die Polizei fand wenige Tage später ihr Auto. Doch bis heute blieb ihr Mörder unbekannt (>>hier mehr zum Fall).

Das hat sich nun jedoch geändert, wie die Polizei Dortmund überraschend mitteilt. Und zwar konnten die Ermittler am Montag (15. Januar) zuschlagen und einen Tatverdächtigen festnehmen. Um den Fall geht es in der Sendung Aktenzeichen XY am Mittwochabend (17. Januar).

Aktenzeichen XY in Dortmund: Ermittlungen in Cold Case

Auf offener Straße fand der Zugriff am Montag statt. Ein heute 60-Jähriger steht im dringenden Tatverdacht, die damals 28 Jahre alte Heike Kötting in Dortmund-Scharnhorst ermordet zu haben. Zu dem Tatzeitpunkt war der mutmaßliche Mörder etwa im gleichen Alter. Jetzt, nach 32 Jahren, sitzt er für die Tat, die er mutmaßlich begangen haben soll, erst mal in Untersuchungshaft.

Auch aktuell: Dortmund: Spektakuläres Glatteis-Video aufgetaucht – „Geisteskrank“

Der ermittelnde Erste Hauptkommissar und Leiter der Gruppe „Cold Case“ aus dem Polizeipräsidium Dortmund wird am Mittwochabend zur Primetime im Studio über die aktuellen Ermittlungsergebnisse sprechen. Denn mit der Festnahme vom Tatverdächtigen sind die Ermittlungen noch längst nicht beendet.

Dortmund: Der Mord aus dem Jahr 1991 an Heike Kötting beschäftigt die Ermittler erneut. Foto: IMAGO/Funke Foto Services/Polizei Dortmund

Polizei sucht nach Mittäter

„Wir gehen aufgrund der Spurenlage und der Verletzungen davon aus, dass es einen weiteren Täter geben könnte“, erklärt ´der Hauptkommissar Gregor Schmidt. Die zuständige Staatsanwältin Gülkiz Yazir hofft, dass der Beitrag in der ZDF-Sendung weitere Hinweise liefern könnte – diesmal nicht auf den Mörder, sondern auf den Mittäter.

Mehr News:

„Wir gehen davon aus, dass die Täter durch einen Kellerschacht ins Haus gelangten. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand ist die Beteiligung weiterer Personen nicht auszuschließen.“ Für Hinweise, die zur Ergreifung des Mittäters führen, hat die Staatsanwaltschaft Dortmund sogar eine beachtliche Belohnung ausgesetzt. 5.000 Euro winken dem Hinweisgeber. Sie können sich unter der Telefonnummer 0231 132 7441 bei der Dortmunder Kriminalwache melden.

Im Gespräch mit Aktenzeichen XY-Moderator Rudi Cerne wird Schmidt ab 20.15 Uhr im ZDF sicherlich noch weitere Details preisgeben.