A2 in NRW: Männern geht mitten auf der Autobahn das Benzin aus – Polizei hat richtigen Verdacht

Dortmund. Auf der A2 in NRW ist es für drei Männer ziemlich dumm gelaufen!

Weil ihnen das Benzin eines gestohlenen Wagens ausgerechnet mitten auf der A2 in NRW ausging, sind die drei in der Nacht zu Mittwoch ins Visier der Polizei geraten.

Auf der A2 in NRW werden Autodiebe wegen eines dummen Fehlers geschnappt

Aufgefallen war das Fahrzeug einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei. Auf dem Seitenstreifen der A2 bei Kamen (in Fahrtrichtung Hannover) fanden die Beamten zwei Autos vor.

Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die auf der A2 in NRW auffällig geworden waren. (Symbolbild) Foto: Funke Foto Services

Einem davon fehlte nicht nur das hintere Kennzeichen, sondern ganz offensichtlich auch Benzin. Denn neben drei Männern befand sich auch ein offener Benzinkanister am Fahrzeug. Während diese eine Geschichte davon vortrugen, wie die beiden Insassen des einen Wagens dem Insassen des anderen dabei helfen wollten, den Tank zu befüllen, sprachen einige Hinweise vor Ort eine andere Sprache.

Wie zum Beispiel die Tatsache, dass die im Wagen befindlichen persönlichen Dinge einer Frau aus Dortmund gehörten. Oder auch weitere Kennzeichen, die die Beamten vor Ort fanden.

Drei Männer sind festgenommen worden

Und dann kam da noch die Tatsache hinzu, dass der SUV von Mazda als gestohlen gemeldet worden war - nur wenige Stunden zuvor in der Tannenstraße in Dortmund-Hombruch. Die Polizisten nahmen die drei Männer (37/41/26) fest.

Es ist nach den ersten Erkenntnissen nicht auszuschließen, dass ihnen auch zwei weitere Taten aus der Nacht vom 3. auf den 4. September zur Last gelegt werden können. In der Eichhoffstraße und der Hugo-Sickmann-Straße in Löttringhausen war in diesem Zeitraum ebenfalls je ein Mazda CX-5 gestohlen worden. Die ersten Ermittlungen lassen zudem darauf schließen, dass es sich um eine gut organisierte, professionelle Tätergruppe handelt.

Zeugenhinweise sollen an die Polizei weitergegeben werden

Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang noch Zeugen, die in den betreffenden Nächten im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441. (fb)