A1 bei Dortmund: Massen-Karambolage! Hubschrauber im Einsatz

Heftiger Unfall am Sonntagnachmittag (9. Oktober) auf der A1 in der Nähe von Dortmund. Dort löste ein Unfall eine Kettenreaktion aus. Insgesamt neun Autos waren in die Massen-Karambolage involviert.

Die A1 bei Dortmund in Fahrtrichtung Köln musste zwischenzeitlich komplett gesperrt werden. Aufgrund der unübersichtlichen Lage kam sogar ein Hubschrauber zum Einsatz. Die Verletzten wurden letztlich aber mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

A1 bei Dortmund: Sperrung nach Massen-Karambolage

Was genau gegen 16.40 Uhr kurz vor dem Einfädelungsstreifen der Anschlussstelle Schwerte geschah, ist noch immer unklar. Ein Autofahrer (51) aus Sprockhövel sagte aus, dass es in der dortigen Dauerbaustelle zu einem Unfall gekommen sei. Den habe er im Gegensatz zu seinem Vordermann (49) zu spät erkannt.

Der Sprockhövler krachte mit seinem Wagen in das Heck des 49-jährigen aus Arzbach – ein Zusammenprall mit Folgen. Denn das Auto des Arzbachers schleuderte daraufhin gegen den Wagen einer Kölnerin (59) – der Anfang einer Kettenreaktion.

Kettenreaktion auf A1 bei Dortmund

Durch die Wucht des ersten Aufpralls wurden immer mehr Autos ineinander geschoben. Insgesamt neun Wagen sollten am Ende in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Massen-Karambolage sollte letztlich glimpflich ausgehen. Insgesamt vier Personen zogen sich lediglich leichte Verletzungen zu, darunter die 59-jährige Kölnerin.

Fünf der beteiligten Fahrzeuge waren jedoch so zerstört, dass sie nicht mehr weiterfahren konnten. Sie mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A1 in Richtung Köln zeitweise komplett gesperrt werden. Dahinter bildete sich ein kilometerlanger Stau. Erst gegen 18.30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.

Die Polizei Dortmund muss nun die Unfallursache ermitteln und stellt dafür die Aussage des 51-Jährigen auf den Prüfstand.