A1 in NRW: Bus-Unfall mit mehreren Schwerverletzten! Autobahn voll gesperrt

Auf der A1 in NRW ist es am Sonntagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Der Fahrer eines Kleinbusses verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Sechs Menschen wurden verletzt, als sich das Fahrzeug überschlug.

Eine Person wurde bei dem Unfall auf der A1 in NRW aus dem Auto geschleudert und schwebt in Lebensgefahr. Die Autobahn ist voll gesperrt.

A1 in NRW: Kleinbus überschlägt sich – drei Schwerverletzte, eine Person in Lebensgefahr

Am Sonntagmorgen ist es um 6.57 Uhr zu einem schweren Unfall auf der A1 in Fahrtrichtung Dortmund/Bremen gekommen. Der Fahrer eines Sprinters mit insgesamt sieben Insassen verlor in Höhe Hagen Nord die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in einen Erdhügel. Nach Informationen von „DER WESTEN“ flog der Bus durch die Luft und überschlug sich mehrfach.

Auf der A1 in NRW kam es zu einem heftigen Unfall. Ein Kleinbus mit sieben Insassen überschlug sich. Foto: Alex Talash

Wie die Polizei Dortmund unserer Redaktion bestätigte, wurde bei dem Alleinunfall eine Person aus dem Kleinbus geschleudert. Sie wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Auch drei weitere der Fahrzeug-Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Lebensgefahr besteht in diesen Fällen nicht. Wie die Polizei weiter mitteilte, verletzten sich zwei weitere Personen, die sich in dem Wagen befunden hatten, leicht. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

A1 in NRW in Fahrtrichtung Dortmund voll gesperrt

Die A1 ist seit dem Unfall in Richtung Dortmund/Bremen voll gesperrt. Wie die Polizei gegen 10 Uhr mitteilte, dauern die Bergungsarbeiten an, ein Ende der Sperrung ist noch nicht abzusehen.

Insgesamt 60 Feuerwehr- und Polizeikräfte waren laut „DER WESTEN“-Informationen im Einsatz. Auch ein Feuerwehrhubschrauber landete am Unfallort.