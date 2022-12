A1 bei Dortmund: Horror-Crash! Auto zwischen zwei Lkw zerquetscht ++ Zwei Personen in Lebensgefahr

Am Freitagabend (2. Dezember) ereignete sich auf der A1 bei Dortmund ein schwerer Unfall. Ersten Erkenntnissen zu Folge sind an dem Unfall zwei LKW und ein PKW beteiligt, die Autobahn ist in Richtung Bremen aktuell gesperrt. Zwei Personen befinden sich in Lebensgefahr.

A1 bei Dortmund: Horror-Crash – Auto zwischen zwei Lkw zerquetscht

Was war passiert? Der PKW soll sich laut ersten Meldungen unter dem LKW befinden. Mithilfe von Hydraulik wurde der Wagen befreit, wie die Polizei Dortmund auf Anfrage von DER WESTEN mitteilte. Fotos, die unserer Redaktion vorliegen, zeigen einen total zerstörten Wagen zwischen den beiden Lkw.

Horror-Crash auf der A1 bei Dortmund. Ein Auto wurde total zerstört. Zwei Personen haben sich schwer verletzt. Foto: Axel Ruch / vn24

Die Richtungsfahrbahn Bremen ist aktuell zwischen Schwerte und dem Kreuz Dortmund/Unna gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Schwerte abgeleitet.

A1 bei Dortmund: Zwei Personen in Lebensgefahr

Am späten Abend gegen 21.10 Uhr vermeldete die Polizei Dortmund, dass zwei Personen in ihrem Fahrzeug, das unter dem Sattelauflieger geschoben wurde, eingeklemmt wurden.

Rettungskräfte konnten die beiden Personen befreien und in Krankenhäuser fahren. Die Polizei erklärt, dass eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden kann. Zudem wurden drei weitere Unfallbeteiligte mindestens leicht verletzt. Die Unfallaufnahme dauert weiter an. Der Verkehr wird immer noch ab- und umgeleitet.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden von der Polizei gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Darüber hinaus bittet die Polizei, die Rettungswege für die Einsatzkräfte frei zu halten.

Die Polizei teilte außerdem mit, dass man aktuell nicht absehen könne, wie lange die Bergungsarbeiten andauern werden. Autofahrer müssen sich aktuell gedulden.