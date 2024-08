Zeltfestival Ruhr in Bochum: Kurz vor Wincent Weiss Auftritt – DAMIT haben Fans nicht mehr gerechnet

Beim Zeltfestival Ruhr in Bochum stehen täglich andere Künstler auf der Bühne. Am Donnerstagabend (22. August) ist Wincent Weiss ab 20 Uhr der Stargast. Das Konzert am Kemnader See ist restlos ausverkauft.

Also zumindest offiziell. Denn nun verkündet das Zeltfestival Ruhr in Bochum eine kleine Überraschung. Fans sollten lieber schnell sein.

Zeltfestival Ruhr in Bochum: Wincent Weiss tritt auf

Bei schönem Sommer-Wetter soll Wincent Weiss beim Zeltfestival Ruhr in Bochum am Donnerstag für einen unvergesslichen Sommerabend sorgen. Im Rahmen seiner Sommertour 2024 verspricht der Sänger mit seiner Band eine energiegeladene Show und Hits wie „Wer wenn nicht wir“, „Frische Luft“ oder „Feuerwerk“.

„Konzerte sind für mich der schönste Ort der Welt. 2 Stunden alles vergessen und loslassen. Das kann nicht nur ich während der Konzerte, sondern das sehe ich auch in ganz vielen Gesichtern, wenn ich ins Publikum schaue. Ich liebe diese ausgelassene Stimmung auf Open Air-Konzerten“, erklärte der einstige „The Voice Kids“-Juror im Vorfeld.

„Letzte Chance“ auf zwei Tickets

Wer jetzt wehmütig ist, weil er keine Karte mehr für das Konzert bekommen hat, sollte nun die Ohren spitzen. Denn auf Facebook verkündet das Zeltfestival Ruhr in Bochum nun eine Überraschung. „Eure Chance? Zwei Wincent Weiss Tickets können heute nicht wahrgenommen werden – wer Interesse zum Normalpreis hat, meldet sich direkt hier bei Iris: <iris-76@t-online.de>“, heißt es dort.

Wer also am Donnerstagabend noch keine andere Pläne hat, sollte vielleicht besser schnell zuschlagen. Nach dem Andrang auf die Tickets, könnten auch diese so kurz vor dem Auftritt schnell vergriffen sein.