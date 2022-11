Weihnachtsmarkt Bochum mit besonderer Attraktion – hier wirst DU zum Schausteller

Auf dem Weihnachtsmarkt Bochum bekommst du in diesem Jahr etwas ganz Besonderes geboten. Nach der Corona-Zwangspause kam in der Revierstadt bereits im vergangenen Jahr wieder Stimmung auf. In diesem Jahr setzen die Veranstalter noch eins drauf.

Denn neben den üblichen Ständen, dem Mittelaltermarkt und dem leckeren Essen kannst auch du an dem Weihnachtsmarkt Bochum mitwirken.

Bochum: Weihnachtsmarkt bietet Tradition und Neuheit

Die Stadt Bochum freut sich, ab dem 17. November die Weihnachtsstimmung in der Revierstadt hochleben zu lassen. Die Veranstalter können den 51. Weihnachtsmarkt kaum erwarten, der zwar Traditionen pflegt, aber auch in dieser Saison mit neuen Aktionen begeistern möchte. Wie jedes Jahr dürfen sich die Besucher auf den Mittelaltermarkt freuen und auch der fliegende Weihnachtsmann darf nicht fehlen.

„In den vergangenen Jahren haben sich ebenso einige neue Attraktionen etabliert, wie die virtuelle Schlittenfahrt mit einer 3D-Brille oder das Eisstockschießen mitten auf dem Boulevard und direkt neben einem historischen Doppeldeckerbus, wo heiße Getränke ausgeschenkt werden. Auch die Rentier Lounge wird wieder extra für den Weihnachtsmarkt errichtet“, so die Verantwortlichen von Bochum-Marketing.

Mehr News:

Bochum will Nachhaltigkeit fördern

Mit einem besonderen Projekt binden die Veranstalter die Besucher in den kommenden Wochen in das vorweihnachtliche Treiben ein. Auf einem Flohmarkt können private Verkäufer tageweise hochwertige weihnachtliche Dinge aus ihrem eigenen Besitz anbieten.

Die Stadt möchte damit einen Beitrag zum Klima leisten: „Mit dem neuen Konzept will die Bochum Marketing GmbH im Sinne von Secondhand den Nachhaltigkeitsgedanken fördern.“

Interessierte können sich im Internet auf die letzten Plätze bewerben. Bis zum 23. November gibt es rund 200 Stände auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Bochum.