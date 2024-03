Blankes Entsetzen beim Tierheim Bochum! „Seinem Schicksal überlassen“

Und wieder ein Fundtier, das einfach so ausgesetzt wurde. Und wieder darf das Tierheim Bochum sich um den armen Schützling kümmern.

+++ Tierheim Bochum: Sogar die Pfleger halten es kaum aus – „So richtig sch…“ +++

Alleine zwischen Ästen und Laub auf der feuchten Erde, ein paar Karotten zum Überleben – mit mehr ließ der Besitzer seinen Schützling nicht zurück. Und damit überließ er ihn dann einfach sich selbst. Der Tierschutzverein Bochum kann es nicht fassen.

Tierheim Bochum findet ausgesetztes Tier

Der Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Umgebung hat einen traurigen Fund gemacht. „Ausgesetzt, seinem Schicksal überlassen. Leute, so was muss nicht sein“, teilen die Mitarbeiter ein Foto von dem Fundtier auf Facebook.

Auch interessant: Tierheim in NRW: Mitarbeiter wollen Müll rausbringen – und machen eine grausige Entdeckung

Was sie an einem Baumstamm im Waldstück Hölterheide in 44894 Bochum gefunden haben, geht auf keine Kuhhaut. Denn dort saß einsam und alleine ein Meerschweinchen-Männchen. „Unter dem Stamm konnte sich der kleine Bock ein wenig Schutz suchen. Bisschen Futter wurde ihm hingeschüttet. Jetzt päppeln wir das Schätzchen auf, dann wird er kastriert und geht in die Vermittlung.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tierfreunde können es nicht fassen

Unter dem Beitrag vom Tierschutzverein Bochum stapeln sich bereits die Kommentare von entsetzten Nutzern, die es einfach nur „traurig“ oder „unfassbar“ und „herzlos“ finden, was der Besitzer seinem Tier angetan hat.

Hier sind ein paar Beispiele: