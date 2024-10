Tierheim Bochum: Einbruch und Diebstahl – mit dieser Reaktion hat keiner gerechnet

„Illegal, kriminell, unehrenhaft, feige, abgrundtief menschlich schlecht und letztendlich traurig“, so nannte eine Pflegerin die schreckliche Tat in Bochum. Und sie hat recht, denn ein solches Verhalten müsste viele Menschen schockieren. Doch was war geschehen?

In der Nacht zum 18. Oktober drangen Einbrecher auf das Gelände vom Tierheim Bochum ein. Die Eindringlinge zerschlugen mehrere Fenster, traten Türen ein und zerstörten auch zwei Futtercontainer. Doch nach diesem Vorfall in einem Tierheim in NRW hatte wohl niemand mehr mit dieser Reaktion gerechnet.

Tierheim Bochum: Einbruch sorgt für Schock und Erschütterung

Doch wie unsere Redaktion bereits berichtete (⇾ mehr dazu hier), hinterließen die Einbrecher nicht nur großen Sachschaden, sondern stahlen auch die Kaffeekasse des Tierheims in Bochum. Das einzig Gute an diesem schrecklichen Vorfall? Den Tieren ist nichts passiert.

Verständlich, dass nicht nur die Tierpfleger sprachlos sind, sondern auch viele Nutzer. Auch Vorstandsmitglied Tim Schallenberg ist erschüttert: „So eine enorme Gewalt habe ich noch nie erlebt. Das zeugt von Verrohung und Rücksichtslosigkeit.“ Doch nun ist etwas passiert, was doch auf das Gute im Menschen hoffen lassen sollte.

So berichtet der Verein aus NRW in einem Facebook-Beitrag auf seiner offiziellen Seite, dass Sabine sie sprachlos gemacht habe. Denn: „Sabine Werner von „SabineWerner-genießen“ [hat] nach dem schäbigen Diebstahl ihre Kaffeekasse [in Höhe] von 500 Euro zugesagt“. Und genau dieses Geld überreichte sie nun den Mitarbeitern. Kein Wunder, dass auf dem beiliegenden Foto alle glücklich in die Kamera lächeln.

„Toll! Toll! Toll!“: Fan-Begeisterung wegen guter Tag

Weiter schrieben die Tierheim-Pfleger auch: „Liebe Frau Werner, wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen! Wir sind unendlich glücklich und froh, Sie an der Seite unseres Vereins zu haben und so vielfältig von Ihnen unterstützt zu werden.“ Bei all den guten Nachrichten ist es auch kaum verwunderlich, dass auch die User mit Begeisterung reagierten. So kommentierte eine Nutzerin: „Toll! Toll! Toll!“ Auch ein weiter Fan meinte: „Das ist ja super!“

Da kann man nur Danke sagen! Schließlich ist das ein wirklich großzügiger Tag – es bleibt auch zu hoffen, dass sich das Tierheim schnell von dem schrecklichen Vorfall erholt.