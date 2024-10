Hund landet im Tierheim Duisburg – zwei Jahre später rührt diese Nachricht zu Tränen

Ob Hund, Hase, Meerschweinchen oder Katze – viele Knopfaugen blicken traurig hinter den dicken Eisenstäben hervor. Verständlich, denn die vielen Tiere wurden nicht nur von ihren Familien verlassen, sondern haben zum Teil auch Schreckliches erlebt. So kommt inzwischen auf jedes Tier, das bei einem Züchter gekauft wird, eines, das im Tierheim bleibt.

+++ Tierheim Duisburg: Es passiert jede Woche – „Sie ist wahnsinnig“ +++

Allein in Deutschland werden jährlich über 300.000 Tiere in Tierheimen abgeschoben. Viele von ihnen werden nie ein neues Heim finden und müssen den Rest ihres Lebens im Tierheim ausharren. Deshalb suchen viele Tierheime in NRW per Annonce ein neues Zuhause für ihre Tiere – so auch in Duisburg. Doch diese Meldung löst Trauer und Tränen aus.

Tierheim Duisburg: Chopper sucht ein Zuhause

Kein Wunder, dass die Rasse Kangal nur für geübte Hunde-Liebhaber geeignet ist. Schließlich brauchen die Hunde viel Auslauf. Und genau so einen Profi-Halter mit ausreichend Wissen und vor allem Zeit für die riesigen Gassi-Runden sucht der Vierbeiner aus dem Tierheim Duisburg verzweifelt.

Die Rede ist von Chopper. Der Rüde ist erst knapp drei Jahre alt und hat nicht nur „die Ohren kupiert wurden“, sondern wartet auch „seit August 2022“ im Tierheim auf ein Zuhause. Doch nicht nur das teilte das Tierheim in Duisburg mit, sondern betonte auch, dass der Rüde „wachsam und manchmal eigensinnig“ sei.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und das sieht man! Immerhin blicken seine großen braunen Augen aufmerksam und voller Lebensfreude in die Kamera. Und das ist bemerkenswert! Leider hat sich „noch keine geeigneten Interessenten“ für Chopper gemeldet – und so wartet er jeden Tag auf einen lieben Menschen.

Fan-Liebe: Beitrag löst zahlreiche User-Kommentare aus

Der süße Facebook-Beitrag bekam natürlich viele virale Herzchen, aber nicht nur! Viele User kommentierten ihn auch, so schrieb einer: „Ein ganz lieber Kerl“ und fügte ein Herz zu seinen Worten hinzu. „Viel Glück, du Hübscher“, schrieb ein anderer Tierfreund. Mit diesen Wünschen war die Person jedoch nicht allein, denn auch eine anderer meinte: „Ganz viel Glück Chopper“ und fügte gleich zwei Kleeblätter-Emojis hinzu.

Diese Artikel könnten dir auch gefallen:

Jetzt kann man nur noch alle Daumen und Pfoten drücken, dass der Hund aus Duisburg nicht nur weiterhin fröhlich bleibt, sondern auch endlich ein Zuhause findet.