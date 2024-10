Tierheim Duisburg: Es passiert jede Woche – „Sie ist wahnsinnig“

Was für eine spektakuläre Spende! Das Tierheim Duisburg hat wie auch andere Einrichtungen mit vielen Problemen zu kämpfen. Ein Hauptproblem ist dabei immer das liebe Geld. Zwar kann sich auch das Tierheim Duisburg allein über Wasser halten, doch ist es natürlich auch auf Spenden angewiesen, um die vielen Vierbeiner und Vögel zu versorgen.

Deshalb ist es umso herzergreifender, was jetzt das Social-Media-Team des Tierheims auf Facebook gepostet hat. Es zeigt, dass es bei all den vielen Herzlos-Haltern, die ihre Hunde oder Katzen einfach vor die Tür setzen, auch Menschen in Duisburg gibt, die ein riesengroßes Herz für die Tiere haben…

Tierheim Duisburg: Es passiert jede Woche

Auf Facebook teilt das Tierheim Duisburg mehrere Fotos eines randvollen Einkaufwagens. So weit, so gut. Dann folgt die Erläuterung des Bildes – und die hat es wahrlich in sich! „Sie ist wahnsinnig! Eine Tierliebhaberin aus Duisburg-Buchholz, die namentlich nicht genannt werden möchte, lässt es sich nicht nehmen, dem Duisburger Tierheim Woche für Woche einen ‚pickepackevollen‘ Einkaufswagen voller Tiernahrung und -zubehör aus dem ‚Fressnapf‘ in Großenbaum zu spenden!“

Und weiter: „Das Duisburger Tierheim sagt 1.000 Dank!“ Diese überragende Geste, die sicherlich viel Zeit, Mühe und Geld kostet, feiern andere Tierliebhaber.

Hier mehrere ausgewählte Kommentare aus Facebook:

„Es gibt sie noch, die Engel unter uns. Diese Nachricht tut so gut, neben all den traurigen. Vor allem die vielen Fundtiere. Vielen lieben Dank, unbekannte Wohltäterin. Ein Segen, dass es liebe Menschen wie Sie gibt.“

„Dass es noch solche lieben Menschen gibt.“

„Wir brauchen mehr solcher Menschen.“

„Jede einzelne Fellnase dankt es Ihnen!“

Ob das Rätsel um die mysteriöse Spenderin je aufgelöst wird? Das bleibt abzuwarten, ist ohnehin erstmal zweitrangig in Anbetracht dessen, dass den vielen Tieren jetzt der Aufenthalt im Tierheim Duisburg verschönert wird…