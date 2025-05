Tierheim Bochum zeigt Video – der Inhalt lässt Tierfreunde würgen! „Schrecklich“

Wer im Tierheim arbeitet, braucht ein dickes Fell. Mitarbeiter müssen sich schließlich regelmäßig mit den traurigen Schicksalsschlägen ihrer Schützlinge befassen – so auch im Tierheim Bochum.

Wie schlimm es um die Tiere tatsächlich stehen kann, zeigen Mitarbeiter des Tierheims in Bochum jetzt in einem Video auf Instagram. Der Inhalt dürfte einige Tierfreunde zum Würgen bringen.

Tierheim Bochum zeigt erschreckendes Video

Das Video soll zeigen, „warum es so unendlich wichtig ist, dass alle neu aufgenommenen Tiere zunächst in Quarantäne kommen, um den Gesundheitszustand abzuklären“, heißt es in dem Post vom Tierheim Bochum. Zu sehen sind nach Angaben der Mitarbeiter „noch lebende Spulwürmer“, welche sich hin und her winden.

Eine Fundkatze vom Sportplatz Kaltehardt soll diese erbrochen haben. „Nach der Ankunft bei uns gab es ein Spot on gegen ‚Untermieter‘, und wenn die Katzen randvoll mit Würmern sind, erbrechen sie diese sogar und scheiden sie nicht nur über den Kot aus“, heißt es. Bei dieser Katze sei bald noch eine Wiederholungs-Wurmkur fällig, damit sie endgültig frei von Würmern ist. Doch wie reagieren Tierfreunde auf das Video?

Tierfans können es kaum glauben – „Schrecklich“

„Wenn auch schrecklich, ist es interessant mal zu sehen. Das hatte ich bisher noch nicht. Alles Liebe für die Katze“, kommentiert eine Userin unter dem Post vom Tierheim Bochum.

„Heftig“, „Wie furchtbar“ und „Oje, die Arme“, heißt es auch in anderen Kommentaren. Bleibt zu hoffen, dass die Katze die restlichen Spulwürmer so schnell wie möglich loswird, und bald wieder aus der Quarantäne darf.