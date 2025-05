Tierheim Bochum vermittelt Hund – doch Besitzerin bringt ihn direkt zurück

In den zahlreichen Tierheimen in NRW gibt es oft ein übergeordnetes Ziel: Für die vielen Tiere ein neues, liebevolles Zuhause finden. Schließlich soll kein Lebewesen sein gesamtes Dasein im Tierheim verbringen.

Im Tierheim Bochum freute man sich deshalb besonders, als man Hund Bim vermitteln konnte. Doch das Glück währte nicht lange, der Dackelmix befindet sich seit rund einem Jahr wieder im Tierheim Bochum.

Tierheim Bochum: Hund mit trauriger Vergangenheit

Gut zwei Jahre ist es her, dass Hund Bim im Tierheim Bochum unterkam. Zuvor hatte das Fundtier bereits in einem Tierheim in Berlin gelebt, hat also keine leichte Vergangenheit. Zumal das Leben im Tierheim für den Dackelmix eine echte Belastung ist, wie Sabine Srock vom Bochumer Tierheim gegenüber der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ) erklärt. „Er kommt hier nicht zur Ruhe, hier ist es ihm zu laut.“

++ Tierheim Gelsenkirchen: Nach Überschwemmung ist es sichtbar – Mitarbeiter reiben sich die Augen ++

Umso schöner war es, dass Bim vor einiger Zeit aus dem Tierheim in ein neues Zuhause zog. Eine Frau adoptierte den Vierbeiner – allerdings nicht für lange. Nachdem sie vom zweiten Stock ins Erdgeschoss umgezogen war, zeigte Bim Verhaltensauffälligkeiten, wurde von dem Geschehen an der Straße abgelenkt und beeinflusst. „Er ist am Fenster allen hinterher, die vorbeigingen und hat alles von der Fensterbank abgeräumt“, berichtet die Stellvertretende Tierheim-Leitung Srock.

Schließlich gab die Frau den Dackelmix zurück in das ihm schon bekannte Tierheim. Dort fristet Bim jetzt schon seit über einem Jahr erneut sein Dasein.

+++ NRW-Tierheim nimmt sechs Fundtiere auf – dann wird es dramatisch +++

Tierheim Bochum: „Warum will ihn niemand?“

Das Tierheim Bochum bemüht sich, den Vierbeiner optimal auf ein mögliches neues Zuhause vorzubereiten. Bim geht regelmäßig zur Hundeschule, weil er vermutlich in seiner Kindheit keine Grenzen aufgezeigt bekommen hatte und man daran nun arbeiten möchte. Auch hat er eine extra Gassi-Geherin, die mehrmals in der Woche kommt und so dafür gesorgt hat, dass er brav bei Fuß gehen kann.

In den sozialen Medien rührt das Tierheim Bochum die Werbetrommel für Bim, ein kurzes Reel auf Facebook zeigt den kleinen Dackelmix in Aktion. „Warum will ihn niemand?“, fragen sich die, die Bim kennen und mit ihm arbeiten.

Mehr Themen:

Es gibt allerdings durchaus einen Punkt an dem Hund, der potentielle Halter abschrecken konnte. So empfehlen die Tierheim-Mitarbeiter, dass er in gewissen Situationen einen Maulkorb tragen sollte. Was dahinter steckt, kannst du im ganzen Artikel bei der WAZ lesen.