Tierheim Bochum: Hund bekommt Schock-Diagnose – Tierpfleger am Ende! „Haben Tränen vergossen“

Immer wieder müssen Tiere aus ihrem Zuhause geholt werden, weil die Halter weder art- noch tiergerecht mit ihnen umgehen. Zuvor haben die Hunde und Katzen oft über Monate Qualen erlitten. Kurz vor Weihnachten bekam das Tierheim Bochum erneut Hunde vom Veterinäramt übergeben.

Die Vierbeiner waren in einem schrecklichen Zustand. Beim Anblick von einem der Hunde standen selbst die leidgeprüften Tierpfleger des Tierheim Bochums unter Schock. Für ihn kam dann auch leider jede Hilfe zu spät.

Tierheim Bochum teilt schockierendes Hunde-Schicksal

Es ist ein Fall bei dem sich jeder Mensch nur fragen kann: ‚Wieso musste es so weit kommen?‘ Denn der Anblick des Hundes lässt Tierliebhabern schon fast die Tränen in die Augen schießen. Auf Facebook teilt das Tierheim Bochum kurz vor Weihnachten die dramatischen Bilder. Die Knochen am Becken und an den Rippen stechen klar hervor, nur noch sein schwarz-weiß geflecktes Fell spendet dem kraftlosen Körper Wärme. Es lässt sich nur mutmaßen, doch der Vierbeiner muss schon lange kein richtiges Futter mehr bekommen haben.

Nach dem Besuch bei der Tierärztin bewahrheiteten sich die schlimmsten Befürchtungen. „Er hatte ganz viele, schon blutig offene Tumore, konnte keinen Kot absetzen, hatte sehr viel Zahnstein und war abgemagert bis auf die Knochen“, heißt es in dem Beitrag. Diese Diagnose war selbst für die Tierpfleger zu viel. „Wir haben Tränen vergossen bei der Untersuchung, was hat der arme Kerl bis hierhin leiden müssen.“

Und obwohl die Tierärztin sofort eine Notfallbehandlung eingeleitet habe, habe es letztendlich keine Hoffnung mehr gegeben. Somit mussten die Tierheim-Mitarbeiter einen Tag vor Heiligabend die traurige Nachricht von seinem Tod verkünden. Zurück bleiben fassungslose und trauernde Tierpfleger. Solche Momente seien auch nach Jahren immer noch schwer zu verarbeiten.