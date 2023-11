Tierheim Bochum: Wütende Halter gehen auf Mitarbeiter los – „Ich hau dir in die Fresse“

Das Tierheim Bochum erfüllt eine wichtige Funktion: Es soll ausgesetzten, nicht mehr erwünschten oder verwahrlosten Tieren ein neues zwischenzeitliches Zuhause bieten. Die Pfleger vor Ort kümmern sich liebevoll um die Tiere – eine ehrenwerte Aufgabe. Doch der nötige Respekt wird den Mitarbeitern nicht immer entgegengebracht.

Dieser Vorfall schockiert nicht nur die Mitarbeiter des Tierheims Bochum: Kürzlich kam es bei einem tierheiminternen Hundeschulkurs zu unschönen Szenen. Ein ehemaliger Hundebesitzer entdeckte seinen Vierbeiner, wollte zu ihm. Der Hund reagierte ängstlich und aggressiv. Doch der Mann ließ nicht von ihm ab.

Schließlich zogen die Tierheim-Mitarbeiter die Reißleine und versuchten, den Hund von seinem ehemaligen Besitzer abzuschirmen. Zunächst vergebens – der Mann verfolgte Hund und Pfleger. In „letzter Sekunde“ konnte der Vierbeiner in Sicherheit gebracht werden. Schließlich fing der Mann an, vor dem Tierheim-Tor zu randalieren, tobte vor Wut. Sogar die Polizei musste anrücken.

Tierheim Bochum: Leiterin packt aus

Und diese schrecklichen Szenen sind kein Einzelfall, wie Tierheim-Leiterin Carmen Decherdt gegenüber DER WESTEN bestätigt. „In letzter Zeit kommt so etwas sehr häufig vor. Das Aggressionspotenzial der Menschen wird, glaube ich, immer höher. Den Eindruck habe ich zumindest.“

Das Tierheim Bochum arbeitet eng mit der Stadt Bochum zusammen. Stellt die Stadt ein Tier sicher, weil sich die Besitzer beispielsweise nicht ausreichend gekümmert haben, landet der Vierbeiner im Heim. Wie die „WAZ“ 2022 berichtete, prüfte das Veterinäramt 2021 rund 400 Verdachtsfälle von Tierschutzverstößen. Neun Menschen wurde ein Tierhalte- und Betreuungsverbot erteilt, bei rund 50 Vorgängen wurden Tiere den Eigentümern auch weggenommen und sichergestellt.

Tierheim Bochum darf nach Sicherstellung Vierbeiner nicht einfach herausgeben

„Die Stadt Bochum leistet meiner Meinung nach eine sehr gute Arbeit. Das Ordnungsamt fährt sehr viel raus, wenn Tierquälerei oder schlechte Verhältnisse gemeldet werden. Daher ist das natürlich so, dass wir in Bochum vermehrt Sicherstellungen haben“, berichtet Decherdt.

Nach einer Sicherstellung kommen die Tiere dann ins Tierheim Bochum – und deswegen werden die Mitarbeiter dort häufig Zielscheibe der aggressiven ehemaligen Tierbesitzer. Die Leute würden einfach nicht verstehen, dass das Tierheim Bochum ihnen das Tier nicht weggenommen habe, sondern die Stadt. „Um ihr Tier wiederzubekommen, müssen sich die Leute dann mit der Stadt in Verbindung setzen. Wir dürfen die Tiere natürlich nur herausgeben, wenn die Stadt uns das sagt.“

Decherdt schildert heftige Situation

Zuletzt kam es deswegen vermehrt zu brenzligen Situationen für die Pfleger vor Ort. „Die Tierhalter stehen immer wieder vor uns und wollen natürlich ihre Tiere wiederhaben und wir müssen das dann ablehnen. Manche flippen dann vollkommen aus“, so Decherdt. „Die schreien und bedrohen uns teilweise aufs massivste: ‚Ich hau dir einen in die Fresse‘. Die werden richtig unverschämt. Das kann man nicht in Worte wiedergeben. Die rütteln am Tor herum, keifen.“ Solchen Leuten gebe man natürlich sowieso ungern das Tier wieder.

Handgreiflichkeiten hat es bislang glücklicherweise noch nicht gegeben – aber an eine heftige Situation erinnert sich die Tierheim-Leiterin zurück: „Ich habe tatsächlich schon Glück gehabt, dass ich einen männlichen Hundeausführer hier hatte, der mit mir am Tresen stand. Der ist quasi dazwischen gegangen. Sonst hätte ich bestimmt einen auf die Glocke gekriegt.“

Security für das Tierheim Bochum?

Security gibt es im Tierheim Bochum bislang nicht – allerdings wird das Gebäude videoüberwacht. Zudem sei das Eingangstor zu „80 Prozent“ geschlossen. „Wir sind ja fast nur Mädels und wir haben schon überlegt, einen Selbstverteidigungskurs zu machen. Und das als Tierpfleger. Das muss man sich mal vorstellen“, verrät Decherdt mit einem leichten Schmunzeln. Etwas Ernsthaftigkeit hört man dennoch aus ihren Worten heraus.