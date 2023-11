Hund in Bochum trifft auf alten Bekannten – plötzlich muss die Polizei eingreifen

Dieser Hund aus Bochum hat wohl keine guten Erinnerungen an sein altes Zuhause. Als er seinen ehemaligen Besitzer sah, eskalierte die Situation! Sogar die Polizei musste dazwischen gehen.

Der Schock beim „Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Umgebung“ sitzt immer noch tief. Plötzlich kam es bei einem Hundeschulkurs zu einem folgenschweren Zwischenfall. Ein Hund rastete plötzlich aus. Auf seinem Facebook-Account berichtete der Tierschutzverein davon.

Hund aus Bochum kann nur schwer zurückgehalten werden

„Während unser tierheiminterner Hundeschulkurs für unsere Staffs und anderen Hunde lief, an dem unsere ehrenamtlichen Hundeausführer immer teilnehmen, tauchte auf einmal ein Vorbesitzers einer der Hunde auf“, beginnt der Tierschutzverein seinen Social-Media-Beitrag.

Und offenbar hatte der Hund so gar keine guten Erinnerungen an seinen Vorbesitzer: „Denn sofort schaltete etwas im Kopf des Hundes um, als er bei seinem alten Namen gerufen wurde. Er wurde steif… fixierte… und konnte von der Ausführerin nur feste zurückgehalten werden, als er sein altes Herrchen nicht freundlich begrüßen wollte“, heißt es weiterhin. „Gott sei Dank waren die zu Hilfe gerufenen Tierpfleger direkt zur Stelle und gemeinsam mit den anderen Ausführern konnte der Hund von seinem alten Herrchen abgeschirmt und schnell reingebracht werden.“

Ex-Besitzer verfolgt Hund aus Bochum

Doch damit war die Sache noch lange nicht erledigt: „Herrchen verfolgte aber Hund und Betreuer und wurde noch wütender, als er eh schon war, als ihm das Tor in letzter Sekunde vor der Nase geschlossen wurde, so dass erst einmal der betroffene Hund mit Betreuern in Sicherheit war.“

Doch weil der Vorbesitzer immer noch keine Einsicht zeigte, vor Wut tobte und sogar um sich trat, musste die Polizei zur Hilfe gerufen werden. „Draußen befanden sich immer noch unsere anderen Ausführer mit ihren Hunden und auch Besucher, die zu uns wollten“, schreibt der Tierschutzverein weiterhin. Schließlich rückte die Polizei aus und der ehemalige Hundebesitzer verschwand.

Tierschutzverein erklärt: Situation kein Einzelfall gewesen

Und diese Situation ist offenbar kein Einzelfall: „Es passiert uns tatsächlich häufig, dass ehemalige Halter von Tieren, die ihnen durch das Amt weggenommen werden, bei uns auftauchen und ihre Tiere zurückhaben wollen, obwohl die Stadt dem nicht zustimmt. Wir, die wir nur ‚verwahrende Stelle‘ sind und über Rückgaben nicht entscheiden dürfen, sehen uns dabei immer wieder Bedrohungen und Beleidigungen ausgesetzt.“ Einfach nur traurig!