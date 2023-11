Bochum: Aus für Kult-Bäckerei! Kunden müssen sich an neuen Anblick gewöhnen

Es war für viele Einwohner ein Schock: Der Traditionsbetrieb „Konditorei Brechtmann“ schließt nach über 40 Jahren die Türen, das beliebte Steh-Café wird es künftig nicht mehr geben.

Doch wer schon befürchtet, jetzt für immer auf süße Backwaren und Torten verzichten zu müssen, der kann aufatmen. Ein Nachfolger für das Ladenlokal in Bochum steht nämlich schon fest, wie die „WAZ“ berichtet.

Bochum: Nachfolger von Traditionsbetrieb steht fest

Nach über 40 Jahren, jeder Menge Kaffee und Kuchen und selbstgemachten Pralinen ist Schluss in der „Bäckerei und Konditorei Brechtmann“. Der Betrieb an der Brückstraße 21 ist geschlossen und sorgte damit bei vielen Anwohner für traurige Reaktionen (hier mehr dazu).

Das Lokal steht aber jetzt keinesfalls leer, wie die „WAZ“ herausfand. So wird im Innenraum bereits gewerkelt, um den Bochumern bald wieder kulinarische Köstlichkeiten bieten zu können. Mahoud Ismailat wird den Nachfolger eröffnen, die sogenannte „Konditorei Cremino“.

Der 42-jährige Familienvater kommt aus dem Libanon und ist Konditormeister. Seit acht Jahren lebt Ismailat mit Frau und zwei Kindern in Bochum, führte vorher in Schleswig-Holstein eine Konditorei. Das Inserat für das Steh-Café habe er im Internet gefunden und sofort zugeschlagen. Eben weil „jedermann Brechtmann“ in Bochum kannte, möchte der Libanese an die Tradition anknüpfen und sogar einige alte Rezepte der Brechtmanns übernehmen. Auf der Kreidetafel vor der Tür steht bereits „Coming soon Konditorei Cremino“.

Bochum: Brechtmanns mit traurigem Abschied

Während Ismailat vor einem Neuanfang steht, fällt den Brechtmanns der Abschied ihres Lokals alles andere als leicht. „Ich habe immer gerne Menschen um mich herum gehabt“, gesteht die 77-jährige Sigrid Brechtmann.

Vor 13 Jahren hatten die Rentnerin und ihr Mann die Konditorei an ihren Sohn Carsten und dessen Frau übergeben. Jetzt schließt der 54-Jährige den Betrieb. Die Gründe dafür erfährst du im ganzen Artikel bei der „WAZ„.