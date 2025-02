Tierheim Bochum nimmt Hund auf – Blick ins Ohr lässt Pfleger traurig zurück

Das Tierheim Bochum beherbergt zahlreiche Vierbeiner, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Einer von ihnen ist auch Hund Amy. Der Labrador wartet seit einigen Monaten auf einen liebevollen Besitzer – und bringt ein kleines Handicap mit sich…

Seit Oktober 2024 ist Amy jetzt im Tierheim Bochum – für einen Labrador ist das „ganz schön lange“, wie Sabine Srock, stellvertretende Leiterin des Tierheim Bochum, weiß. „Labrador ist eigentlich eine beliebte Rasse.“ Die naheliegenden Gründe für die relativ lange Verweildauer von Amy im Tierheim Bochum: Mit neun Jahren zählt sie eher zu den Seniorinnen unter den Hündinnen. Außerdem ist Amy taub.

Tierheim Bochum: Entzündung sorgt für Taubheit

Beim Blick in ihre Ohren stellten die Pfleger und Tierärzte eine chronische Entzündung fest. Ihr Gehör ist davon so stark geschädigt, dass Amy so gut wie taub ist. „Sie geht zur Hundeschule, damit man mit ihr übt, dass sie auf Sichtzeichen etwas macht“, erklärt Srock gegenüber DER WESTEN. Doch trotz ihrer Taubheit ist der Labrador sehr gelehrig. „Es ist nur ein etwas anderes Handling, weil man es gewohnt ist, mit einem Tier zu sprechen.“

Trotz ihres Handicaps sei Amy durchaus als Hund für „ambitionierte Hundeanfänger“ geeignet: Sie ist lieb, verschmust, anhänglich, unkompliziert, kann allerdings auch mal ungestüm sein. „Das Händeln mit der Taubheit ist für jemanden der Hundeerfahrung hat, aber noch nie einen tauben Hund gehabt hat, genauso Neuland für jemanden, der neu mit Amy anfängt. Da muss man sich erst herantasten“, erklärt die stellvertretende Tierheim-Leiterin.

Amy hatte starkes Übergewicht

Neben ihrer Taubheit litt Amy bis vor einiger Zeit zusätzlich an starkem Übergewicht. Inzwischen hat die Hündin aber ordentlich abgespeckt. „Sie wird gerne immer übersehen, obwohl sie jetzt eine tolle Figur hat“, bedauert Srock. Ihre Vorbesitzerin musste die Hündin aus gesundheitlichen Gründen abgeben.

Ihr neues Zuhause sollte im besten Fall ebenerdig sein – ein paar Stufen sind für Amy allerdings kein Problem. „Außerdem ist sie ein idealer Büro-Hund, weil sie sich im Büro super benimmt“, weiß Srock. Statt auf ausgedehnte, lange Spaziergänge, fährt Amy eher auf kürzere Gassi-Runden ab. Ideal wäre ein Zuhause mit Garten. Wegen ihrer Taubheit sollten in ihrem künftigen Zuhause jedoch keine zu kleinen Kinder leben. „Kinder ab zehn bis zwölf Jahre sind okay“, so Srock.