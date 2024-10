Tierheim Bochum: Mitarbeiter erleben böse Überraschung – „Wir sind geschockt“

Es hätte so schön werden können… Doch dann kam es ganz anders für die Mitarbeiter des Tierheims in Bochum. Geplant war ein nettes Beisammensein am Freitagabend (18. Oktober) mit den Ehrenamtlern, um ihnen für ihre Arbeit und Hilfe zu danken.

Doch als die Pfleger zurückkamen, um alle Vorbereitungen zu treffen, fanden sie ein absolutes Chaos vor. Alle Räumen waren verwüstet. Im NRW-Tierheim wurde eingebrochen.

Tierheim Bochum erlebt schlimmen Einbruch

„Heute sollte der schönste Tag des Jahres werden, heute Abend ist Ehrenamtler-Dankeschön-Treffen“, beginnt das Tierheim seinen Bericht auf Facebook. „Aber jetzt … wir sind geschockt und dürfen nicht rein. Das ist der schlimmste Einbruch, den wir hatten.“ Dazu teilen die Mitarbeiter ein Foto von der versammelten Mannschaft vor den verschlossenen Toren der Einrichtung.

Mehr zum Einbruch hier: Tierheim Bochum unter Schock – es passierte in der Nacht

Von außen sieht man dem Gebäude nicht an, dass im Inneren gewütet wurde. Doch teilen die Pfleger mit, dass dort alles verwüstet sei. Zum Glück gehe es den Tieren gut, ihnen wurde nichts angetan und auch keines gestohlen. Doch der Schock bei den Mitarbeitern sitzt tief.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tierheim Bochum nicht erreichbar

Die Täter gingen ziemlich radikal vor, schlugen Fenster ein, um in das Gebäude zu kommen. Dabei hinterließen sie eine Schneise der Verwüstung. „Alles voller Scherben, alle vorbereiteten Futternäpfe mit Tabletten, der Gang, die Spüle, unsere Vorräte.“ Zwar wurden die Täter auf Kamera aufgezeichnet, dennoch schafften sie es, 1.500 Euro Bargeld zu erhaschen und Schäden in Höhe mehrerer Tausend Euro zu verursachen. Zudem ist das Tierheim auch den ganzen Freitag über nicht erreichbar. „Wir können auch nicht mehr telefonieren oder mailen…“

Das Tierheim bittet jetzt um finanzielle Unterstützung, um zum Beispiel Schlösser austauschen zu lassen und die Schäden zu beheben. Wer möchte, kann per Paypal spenden an info@tsv-bochum.de, über die Homepage oder per Überweisung an die Sparkasse Bochum, IBAN: DE73 4305 0001 0007 4253 90 und dem Stichwort „Kameras“.

Mehr Themen:

Die Freunde des Tierheims sind derweil sprachlos ob der Tat. Sie können nicht verstehen, wie ein Ort, der Tieren hilft, ausgeraubt werden kann. Und was erwartet man eigentlich an Bargeldsummen in einem Tierheim? „Sinnlos“, „dumm“, „gemein“ und „ehrenlos“ kommentieren die Nutzer den Facebook-Beitrag der Einrichtung.