Ruhrpark Bochum mit tollen Nachrichten – „Ja, wundervoll“

Bochum. Endlich!

Der Sommer steht bevor, die Temperaturen steigen und die Corona-Fälle dagegen sinken genauso wie die Sieben-Tage-Inzidenz. Auch in Bochum wird das öffentliche Leben langsam aber sicher immer weiter geöffnet.

Jetzt hat der Ruhrpark Bochum für alle Einkaufsbummler tolle Nachrichten!

Ruhrpark Bochum mit tollen Nachrichten!

Schon seit dieser Woche ist die Innengastronomie im Ruhrpark Bochum wieder besuchbar, und das sogar ohne Testpflicht! Ein Hauch von Normalität also.

------------------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

------------------------

Der Grund: In Bochum liegt die Inzidenz, die die Politik maßgeblich für Öffnungen und Schließungen hält, seit mehr als fünf Werktagen in Folge unter 35.

Der Ruhrpark Bochum hat wieder „richtig“ geöffnet. (Archivfoto) Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Auch die Fläche, die ein Kunde in einem Geschäft nutzen darf, ist reduziert worden, heißt also, dass jetzt mehr Kunden in die Läden gehen dürfen und damit kürzere Wartezeiten die Folge sind.

Ruhrpark Bochum: Endlich öffnet das Kino wieder

Ab Donnerstag (17. Juni) gibt es die Rückkehr eines weiteren beliebten Stätte im Ruhrpark Bochum: Die UCI Kinowelt ist wieder geöffnet! Das hat das Center-Management mitgeteilt. Wer dort ins Kino gehen will, braucht keinen aktuellen Test. Pro Film gibt es eine limitierte Sitzplatzanzahl, außerdem werden die Sitze so verteilt, dass um die besetzten Plätze herum ausreichend Abstand gewährleistet sein soll.

Überall dort, wo kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, wie beispielsweise im Foyer, gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Auf dem Kinositz selbst darf man die Maske abnehmen, auch Essen und Trinken ist erlaubt.

------------------------

Mehr News aus dem Ruhrgebiet:

++ Bochum: „Aus grau wird bunt“ – plötzlich gibt es sichtbare Veränderungen in den Stadtteilen ++

++ Duisburg: Dramatischer Bade-Unfall am Rhein – ein Mädchen tot, zwei weitere werden noch vermisst ++

++ Essen: Freibäder öffnen endlich trotz Corona! DARAUF musst du achten ++

------------------------

Viele Kunden freuen sich schon riesig darauf. So schreibt eine Kundin auf der Facebook-Seite des Ruhrpark Bochum:

„Ja, wundervoll! Jede Öffnung ist ein Schritt zur Normalität! Wer sind unwohl dabei fühlt, soll halt nicht hingehen.“

------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Angela Merkel: Wichtiger Anhänger der Kanzlerin wechselt die Seiten – „Immer Sozialdemokrat gewesen“ ++

++ Cathy Hummels bekommt unter Instagram-Bild ausgerechnet Support von IHNEN ++

------------------------

Bleibt zu hoffen, dass die letzte Schließung auch wirklich die letzte bleiben wird... (mg)