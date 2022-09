Ruhr-Uni Bochum: Studierende aufgepasst – DAS ist mittags ab jetzt verpönt

Studierende an der Ruhr-Uni Bochum sollten jetzt besonders gut überlegen, was sie in ihrer Mittagspause tun!

Denn auf ihrem Instagram-Profil hat die Ruhr-Uni Bochum nun auf ein Problem hingewiesen, das vielen Menschen auf dem Campus womöglich gar nicht bewusst ist.

Ruhr-Uni Bochum mit wichtigem Appell an alle Studierende

„Als eine der größten Universitäten deutschlandweit mit vielen Tausend Mitgliedern hat die RUB den Energieverbrauch einer Kleinstadt“, schreibt die Uni auf Instagram. Tatsächlich ist auch die RUB von den steigenden Energiekosten betroffen.

Stand Sommer 2022 sind knapp 42.000 Studierende an der Uni eingeschrieben. Und sie alle sind nun gefordert – denn laut der RUB „ muss auf dem Campus dringend Energie eingespart werden.“

Dabei sollen die Studierenden vor allem auf eine Sache verzichten: Stromverbrauch in den Mittagsstunden!

Denn tatsächlich ist der Stromverbrauch zu keiner anderen Tageszeit so teuer wie am Mittag, genauer gesagt zwischen 12 und 14 Uhr.

„Stiftung Warentest“ zeigt dies am Beispiel der Stadtwerke Bielefeld. Im Tarif „EnerBest Strom Smart“ kostet der Strom zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr tatsächlich satte 26,99 Cent pro Kilowattstunde. Im Vergleich: Nachts zwischen 22.15 Uhr und 6.15 Uhr sind es nur 16,09 Cent.

In der Pause also kurz das Handy oder den Laptop in der Uni aufladen? Das könnte für die RUB am Ende ziemlich teuer werden – deshalb sind die Studenten nun zum Handeln aufgerufen.