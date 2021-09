Ruhr Park Bochum: Jubiläum! Besuchern wird besonderes Angebot gemacht – es währt nicht lange

Bochum. Die Stadt Bochum wird 700 Jahre alt und alle feiern mit – auch der Ruhr Park Bochum.

Zum 700-jährigen Jubiläum der Stadt hat der Ruhr Park Bochum einen Zeittunnel auf dem Vorplatz aufgebaut, den Besucher bestaunen können.

Ruhr Park Bochum zelebriert 700. Stadt-Jubliäum

Der Zeittunnel, den Bochum Marketing im Auftrag der Stadt entwickelt hat, ist ab sofort für Besucher kostenlos zu begutachten. Auf zwölf Metern zeigt der Zeittunnel auf der einen Seite eine große Leinwand im Stil eines Wimmelbilds – darauf ist die Entwicklung von 1321 bis heute zu sehen.

-----------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

----------------

Auf der anderen Seite des Zeittunnels werden auf einem Zeitstrahl die wichtigsten Ereignisse der Stadt Bochum aufgeführt. Gestaltet wurde das Kunstwerk von Künstler Christoph Baum.

Der Zeittunnel am Ruhr Park Bochum. Foto: Ruhr Park Bochum

„700 Jahre Bochum – das ist eine stolze Zahl. Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns, dass der Zeittunnel in den nächsten Wochen in unserem Shopping Center Station macht“, so Andreas Ulmer, Center Manager im Ruhr Park Bochum. „So können Besucher:innen ihre Shoppingtour mit einer kleinen Entdeckungsreise verbinden und in die Vergangenheit Bochums eintauchen.“

------------------------------------

Mehr News aus Bochum:

Bundestagswahl in Bochum: SPD muss um eine Hochburg zittern

Bochum: Katze mitten in der Stadt erschossen – grausamer Fall wirft viele Fragen auf

Ruhr Park Bochum ist ganz außer sich – DAS wird auch im nächsten Jahr wieder möglich sein

------------------------------------

„Der Ruhr Park gehört seit 55 Jahren untrennbar zur Stadt Bochum. Umso schöner ist es, dass der Zeittunnel anlässlich des Stadtjubiläums bis Ende Oktober im Shopping Center stehen wird“, so Mario Schiefelbein, Geschäftsführer von Bochum Marketing. „Der Zeittunnel ist ein spannendes Projekt, das die vielen Meilensteine in der Geschichte Bochums auf eine ganz besondere Art zeigt. Und eines wird dabei besonders deutlich: Bochum verstand Wandel stets als Chance.“

Doch wer den Zeittunnel besuchen will, sollte sich nicht allzu viel Zeit lassen. Nur bis Ende Oktober steht der Zeittunnel am Ruhr Park Bochum. Immer montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr ist er geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. (fs)