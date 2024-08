Ruhr Park Bochum muss bittere Schließung verkraften – Kunden stöhnen! „Unglaublich“

Gerade erst hat der Ruhr Park Bochum offiziell seine Umbenennung verkündet (alles dazu hier >>>), da macht schon ein Gerücht die Runde. Es geht um eine Filialschließung zu Ende Oktober.

Der Zeitpunkt wird dementiert. Doch, dass die Filiale nicht mehr lange im Ruhr Park Bochum existieren wird, ist Fakt. Betroffene Kunden sind genervt.

Ruhr Park Bochum: Kunden bleibt nur die Innenstadt

Die Rede ist von der Postbank-Filiale im Bochumer Einkaufszentrum. Die soll noch im Laufe des Jahres geschlossen werden. Ein genauer Termin stehe allerdings noch nicht fest, „Unsere Kundinnen und Kunden informieren wir rechtzeitig vorab, wenn der Termin feststeht, durch Aushänge in der Filiale und ein persönliches Schreiben über den Termin, die nächstgelegene Filiale der Postbank, die Alternativen für die täglichen Bankgeschäfte und wo sie künftig die Postdienstleistungen finden“, erklärte ein Sprecher der Postbank gegenüber DER WESTEN.

Es ist nicht die einzige Filiale, die schließt. Im vergangenen Herbst teilte die Postbank mit, dass im Zuge der Digitalisierung und dem veränderten Verhalten der Kunden das Angebot von 550 Filialen bis Ende 2026 auf 320 zu reduzieren. Auf der Streichliste stand auch die Filiale im Ruhr Park Bochum.

Gibt es noch eine Postbank in Bochum?

Die Bargeld-Auszahlung für Kunden soll durch die Kooperation mit Deutsche Bank, Commerzbank und HypoVereinsbank (Cash Group) weiterhin möglich sein. Dazu könne auch Geld bei zahlreichen Einzelhändlern angeboten werden, wie bei Supermärkten. Beratungsangebote können Kunden vor allem digital annehmen. Viele Kunden ärgern sich aber darüber, dass sie für Bargeld-Einzahlungen aber bald weite Wege in Kauf nehmen müssen.

„Unglaublich. Bald ist auch die letzte Anlaufstelle in Bochum weg“, fürchtet etwa eine Kundin in einer lokalen Facebook-Gruppe. Wer bislang den Ruhr Park angesteuert hat, muss zukünftig für Einzahlungen bis zur Drehscheibe in der Innenstadt (Kortumstraße 100) fahren. Diese bleibe auch bis nach 2026 bestehen, versicherte der Postbank-Sprecher.