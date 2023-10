Ruhr Park Bochum: Bittere Pille für Besucher – beliebte Shops schließen

Im Falle von Galeria Kaufhof Karstadt ist der Kelch am Ruhr Park Bochum vorbeigegangen. Die Filiale der Kaufhauskette aus Essen blieb dem Einkaufszentrum im Ruhrgebiet trotz des Insolvenzverfahrens erhalten.

Anders der Fall bei zwei anderen Geschäften im Ruhr Park. Sie kehren einem Bericht der „WAZ“ zufolge dem Einkaufszentrum an der A40 und A43 in Bochum den Rücken.

Ruhr Park Bochum: Satte Rabatte vor Shop-Schließung

Die Rede ist unter anderem vom Modeunternehmen „Hallhuber“, das sich aus dem Ruhr Park Bochum zurückzieht. „Alles muss raus“ steht in großen Lettern auf Plakaten in den Schaufenstern geschrieben. Kunden haben kurz vor Schließung der Filiale noch die Gelegenheit auf echte Schnäppchen. So verspricht der Münchener Modehändler Rabatte von bis zu 70 Prozent auf seine Waren.

Das Unternehmen steht seit Jahren auf wackligen Beinen. Durch coronabedingte Schließungen musste das Unternehmen nach Angaben des „Finance-Magazins“ bereits unter einen Schutzschirm schlüpfen. Doch auch danach kam „Hallhuber“ offenbar nicht wieder richtig auf die Beine und landete im Mai 2023 in der Insolvenz, die nun unter anderem in der Schließung der Filiale im Bochumer Ruhr Park mündet.

Hallhuber im Ruhr Park Bochum schließt. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Auch dieser Laden im Ruhr Park Bochum ist dicht

Nicht nur „Hallhuber“ – auch das frühere Mutter-Unternehmen Gerry Weber steckt nach Angaben der „WAZ“ in Schwierigkeiten. Demnach müssen 112 Filialen in Deutschland geschlossen werden – davon auch die im Ruhr Park Bochum.

Der Shop im Bochumer Einkaufszentrum ist seit dem 23. September genauso geschlossen wie ein weiteres in der Ruhrpott-Stadt. Auch zwei Schuhgeschäfte im Ruhr Park standen auf der Kippe, beziehungsweise waren bereits geschlossen. Doch jetzt gibt es Neuigkeiten.