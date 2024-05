Ruhr Park Bochum: Bittere Pille für Shopping-Fans – beliebter Laden macht dicht

Große Änderung im Ruhr Park Bochum! Shoppingfans aus der Pott-Stadt und Umgebung sollten die Zeit für den Besuch in einem bestimmten Geschäft noch nutzen – bald schließen sich dessen Türen nämlich für immer.

Ruhr Park Bochum: Gerüchte um Laden-Schließung

Kunden im Ruhr Park Bochum und Anwohner fragen sich schon seit einigen Wochen, wie es um den Jako-o-Laden im Shoppingcenter steht. Schließlich trennte sich die Haba Familiygroup im Zuge der Insolvenz im Sommer 2023 von der Kindermarke, seit Anfang März ist der Onlineshop von Jako-o abgeschaltet.

Auf Facebook bekräftigte der Jako-o-Laden in Bochum, der im Ruhr Park angesiedelt ist, trotzdem kurz danach: „Nach dem Ende des Jako-o-Online-Shops bietet euch die Jako-o-Filiale Bochum weiter ein vielseitiges Sortiment“ und „Jako-o-Produkte so lange der Vorrat reicht“.

Kunden trauen dieser Aussage allerdings nicht so ganz, unter dem Beitrag häufen sich zweifelnde Kommentare und Fragen, ob der Shop dauerhaft bleibt oder auf lange Sicht doch schließt. So hätten selbst Angestellte vor Ort gesagt, dass die Filiale noch in diesem Jahr dichtmacht, andere hätten gehört, sobald alle Ware verkauft ist. „Jeder sagt was anderes“, so das frustrierte Fazit der Kommentatoren. DER WESTEN hat deshalb bei Jako-o nachgehört.

Ruhr Park Bochum: Jetzt herrscht Gewissheit

Gegenüber DER WESTEN wird die bittere Vermutung der Jako-o-Kunden bestätigt. „Wir werden die aktuelle Filiale im Ruhrpark nicht weiter betreiben und diese Mitte des Jahres schließen“, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage. Ein konkreter Zeitpunkt wird auch hier nicht genannt – es wird nur darauf verwiesen, dass die Waren in der Filiale bis zum Zeitpunkt der Schließung „zur Jahresmitte“ abverkauft werden.

Nicht nur für die Kunden des Ruhr-Parks ist diese Entscheidung wohl ein Verlust – auch für Jako-o-Fans in der Region. Schließlich ist die Filiale in Bochum die einzige Anlaufstelle in ganz Deutschland. Kunden, die die Waren vor Ort einkaufen wollen, bleibt dann nur noch das „Familien-Outlet“ am Haba-Sitz in Bad Rodach (Bayern). Dieses bleibt laut der Sprecherin weiterhin geöffnet.